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Наш информационный канал - это и широкая палитра впечатлений делегатов особенно сегодня от самой, пожалуй, насыщенной части второго дня Всебелорусского собрания.

Участники активно делятся мнением и в нашей выездной студии во Дворце Республики. На связь выходит Александр Хоровец с вопросами гостям.

Самая насыщенная часть второго дня Всебелорусского народного собрания подошла к логическому завершению. Но участники веча пока не спешат окончательно покидать Дворец Республики. Активно делятся впечатлениями. И обсуждают выступления как делегатов, так и главы государства. Своими мнениями готовы поделиться и наши гости Анна Харута, Сергей Рачковский и Николай Зарубицкий (видео).