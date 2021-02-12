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Было на ВНС или нет? Как вы запомнили, что говорил Лукашенко 11−12 февраля
12.02.2021 16:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Шестое Всебелорусское народное собрание, которое проходило 11−12 февраля во Дворце Республики, закончилось. Главным спикером на нем по традиции был Александр Лукашенко. Его яркие фразы просто невозможно игнорировать. Правда, в некоторых тезисах он повторяет то, что уже говорил и раньше. Мы предлагаем вам определить, какие из приведенных ниже цитат были сказаны на ВНС 2021 года, а какие нет.
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Александр Лукашенко, выступая на шестом Всебелорусском народном собрании, наговорил очень много ярких фраз. Но сможете ли вы разобраться, каких именно?
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