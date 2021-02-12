Было на ВНС или нет? Как вы запомнили, что говорил Лукашенко 11−12 февраля

Источник материала: Tut.by

Шестое Всебелорусское народное собрание, которое проходило 11−12 февраля во Дворце Республики, закончилось. Главным спикером на нем по традиции был Александр Лукашенко. Его яркие фразы просто невозможно игнорировать. Правда, в некоторых тезисах он повторяет то, что уже говорил и раньше. Мы предлагаем вам определить, какие из приведенных ниже цитат были сказаны на ВНС 2021 года, а какие нет.