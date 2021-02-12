Представители разных сфер деятельности отметили наиболее важные аспекты, обсуждаемые на ВНС

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На протяжении второго дня во Дворце Республики делегаты из всей страны обсуждали, каким курсом Беларусь будет идти в следующие 5 лет. Представители разных сфер деятельности отметили для себя наиболее важные аспекты.

Ольга Петрашова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Каждый присутствующий на ВНС испытывает чувство гордости. Гордости за свою страну, за своих соотечественников, коллег, которые сегодня на профессиональном уровне конкретно утверждают вопросы, которые волнуют сегодня каждого гражданина нашей страны. Мы гордимся тем, на каком профессиональном уровне обсуждается сегодня заявленная очень амбициозная программа на предстоящую пятилетку. И понимаем, что все цели, задачи, которые сегодня ставятся на перспективу, будут обязательно выполнены".

Любовь Ткач, делегат VI Всебелорусского народного собрания: "Переполняют душу эмоции положительного характера. Видим, что задач много, решений еще больше будет. Поэтому повезем багаж знаний, полученный здесь, дозированный, в свои районные организации и будем доносить до народа и выполнять поставленную задачу, которую вчера озвучил Президент".

Людмила Трошко, замдиректора ГУО "Ремезовский ясли-сад - средняя школа Ельского района": "Тема, которая меня особенно волнует, это демографическая ситуация. У нас очень мало учащихся, поэтому динамика идет к снижению, и понятно, что первая проблема, которая вообще существует в нашем Ельском районе, это оптимизация учреждений. К сожалению, мы это тоже не миновали, поэтому в этом году в Ельском районе будут три учреждения оптимизированы. Еще меня, конечно, волнует воспитание гражданственности и патриотизма среди нашей молодежи".

Виктория Ладутько, председатель Гомельского районного совета депутатов: "Мы живем в сельскохозяйственном районе, и та часть программы "Сильные регионы" нам нравятся. И все эти позиции, я думаю, если в следующую пятилетку реализуются, будет прекрасно".