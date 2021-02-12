Главный форум пятилетия в Беларуси завершил свою работу

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Второй день Всебелорусского народного собрания стартовал с докладов по ключевым аспектам развития страны. Спикеры народного веча озвучили конкретные предложения.

Так, премьер обозначил векторы роста экономики и заявил о планах Беларуси в этой пятилетие развивать 5 новых высокотехнологичных отраслей. Это электроиндустрия (ставку сделают на пассажирский и грузовой транспорт).

Через 5 лет практически весь городской транспорт станет электрическим. Второе направление - биотехнологии. Крупнейший проект отрасли - биотехнологическая корпорация. Далее - развитие фармации и выпуск лекарств, в которых есть острая необходимость. Четвертая отрасль - робототехника, например, для работы в карьерах. И пятая сфера - новая страница в промышленности: производство новейших композитных материалов, которые значительно снизят импорт металла. В стратегии также - максимальное использование собственного сырья и глубокая переработка с получением продукта с высокой добавленной стоимостью. В науке ставку сделают на развитие 13 кластеров в перспективных отраслях, которые нацелят на производство новых продуктов, востребованных на рынке.

Председатель Федерации профсоюзов озвучил ряд инициатив. В частности, по совершенствованию пенсионной системы, ценообразования. Высказался также против санкций в отношении нашей страны Запада. Федерация намерена активно отстаивать права белорусов, которые своим трудом зарабатывают себе на жизнь.

Ряд предложений прозвучал также от самих людей труда, которые прекрасно понимают: зарплаты, благосостояние людей, а также имидж государства, рост экспорта зависят от работы каждого. Выступления были настолько яркими и эмоциональными, что зал срывался на аплодисменты. Как, например, в адрес слесаря Белорусского металлургического завода.

От бизнес-сообщества прозвучали инициативы по дальнейшему раскрепощению деловой инициативы, устранению преград для активного развития. Президент отреагировал на выступление. Либерализация - хорошо, но не всегда во благо. Так, преференции, упрощенные системы налогообложения, регистрации бизнеса часто используют не чистые на руку бизнесмены. Здесь и зарплата в конвертах, и искусственное дробление бизнеса. Как результат - бюджет недополучает колоссальные средства.

Что касается препон и волокиты, Президент подчеркнул: в стране будут по-прежнему жестко бороться с коррупцией, с чванством и неуважением к людям! А бизнес, который сумел хорошо заработать, должен позаботиться и о высоких заработных платах для своих сотрудников!



От спикеров из разных уголков Беларуси с трибуны звучали также темы развития малых городов, необходимости внесения изменений в конституцию. Рассуждали о роли политических партий, о перераспределении полномочий. А также о сохранении исторической памяти и единства нации, где важную роль играет молодежная политика. Разговор получился масштабным и дольше регламента. Было решено ряд докладов, с которыми не успели выступить, разместить в СМИ. Интересный неформальный момент: военком, полковник Андрей Кривоносов воспользовался случаем и получил личный заряд энергии от главы государства.

Все мнения будут учтены для принятия конкретных шагов по развитию страны! Делегаты приняли резолюцию Всебелорусского народного собрания и обращение к соотечественникам. Подводя итог, Президент выразил признательность всем, кто принял участие в обсуждении судьбоносных для страны вопросов.







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