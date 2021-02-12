«Там зеленого ничего нет». С давнего граффити с аистом на Дунина-Марцинкевича исчез орнамент

Источник материала: Tut.by

В Минске на трансформаторной будке возле дома № 6 по улице Дунина-Марцинкевича несколько лет красуется граффити с аистом. Недавно минчане заметили, что красный орнамент неаккуратно закрасили серой краской.



Фото: www.facebook.com/symbalby

Автор этой работы — Максим Пекарский. Это его рисунок для Symbal.by, ставший принтом. Он называется «Край вольных Беларусь». Работу решили изобразить и в городе, рисунок и площадку согласовали с ЖЭСом — это трансформаторная будка на улице Дунина-Марцинкевича.

На изображении были аист с распахнутыми крыльями, традиционный орнамент и надпись «Мая краіна Беларусь». В течение трех лет граффити всех устраивало.

Недавно минчане заметили, что орнамент кто-то неаккуратно закрасил серой краской, задев и остальную часть рисунка. Пост с изображениями граффити до и после художеств неизвестных опубликовали в фейсбуке Symbal.by.

Художник Максим Пекарский говорит, что к нему никто не обращался насчет того, чтобы закрасить какую-то часть работы.

— Когда это было закрашено — я точно не знаю, в комментариях люди писали, что еще в августе. Причина, я думаю, всем понятна: граффити в красно-белых тонах, а сейчас это все закрашивается. Зеленого там ничего нет. Меня это не удивило, скорее было бы удивительно, если бы его зарисовали только сейчас — мол, почему так долго продержалось?

Художник не планирует обращаться в администрацию района, чтобы восстановить работу, говорит, что это бессмысленно.

В ЖЭУ № 3 Фрунзенского района нам дозвониться не удалось.