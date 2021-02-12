Суровая зима. На субботу в стране объявлен оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях в субботу. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды. Сложные погодные условиях наблюдаются в стране несколько дней.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«13 февраля на большей части территории республики сохранится северный ветер порывами до 15−20 м/с. Ночью и утром во многих районах метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку страны — сильный снег», — сообщили синоптики.

В субботу температура воздуха минимальная ночью −12…17°С, максимальная днем −7…13°С, по западу −2…6°С.

В столице и Минской области также ожидается сильный северный ветер порывами до 15−20 м/с.

По предварительному прогнозу , в выходные погода будет неустойчивой. Во второй половине февраля морозы усилятся.