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О приоритетах и актуальных вопросах рассуждают делегаты народного форума

12.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как достичь единства и объединения людей с разными взглядами? Как найти себя молодым людям? Как будут развиваться крупные и малые города? О приоритетах в жизни и решении самых актуальных вопросов белорусов рассуждают делегаты народного форума.

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Удалось достичь единства народа в это непростое время. Глава государства попытался объединить людей с разными взглядами без потрясений, без катаклизм, без революций. Все то, о чем сегодня говорили, будет воплощено в жизнь, и мы не только поднимемся в уровне экономическом, приняв план социально-экономического развития государства на 2021-2025 годы, который опять же имеет социальную направленность, но и решим ряд позиций по модернизации политической системы страны. Глава государства обозначил, Конституция будет проработана юристами, конституционная комиссия вынесена на всенародное обсуждение и на референдум".

О приоритетах и актуальных вопросах рассуждают делегаты народного форума

Виталий Юркевич, директор Барановичского автоагрегатного завода: "Барановичи - город оригинальный. Он попадает в города свыше 80 тысяч населения. Озвучены решения развития таких регионов. Почему, потому что мы привыкли жить в крупных городах, где идут инвестиции, но есть небольшие города, которые обладают потенциалом рабочей силы, которые требуют развития. Жизнь там немного дешевле с точки зрения некоторых параметров, чем в мегаполисе Минске. Поэтому такие города имеют большие перспективы роста и развития".

 
Теги: Минск
 
 
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Как достичь единства и объединения людей с разными взглядами? Как найти себя молодым людям? Как будут развиваться крупные и малые города? О приоритетах в жизни и...
 
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