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Прогноз погодына 13 февраля
12.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в стране будет формировать ветреная западная часть циклона с центром над Брянской областью России.
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!
Оранжевый уровень опасности
13 февраля (суббота) на большей части территории страны сохранится усиление ветра порывами до 15-20 м/с, ночью и утром во многих районах метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку страны – сильный снег.
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Погоду в стране будет формировать ветреная западная часть циклона с центром над Брянской областью России. Предупреждение о неблагоприятных...
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