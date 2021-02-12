Всебелорусское народное собрание вызвало живой интерес у зарубежных СМИ

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Статьи о ходе форума опубликовали арабская "Аль-Джазира", ирландская "Айриш таймс", американская "Дейтон Дейли Ньюс", а также десятки других изданий, агентств и телеканалов.



"Китайское информационное агентство "Синьхуа" отмечает: "Белорусский президент Александр Лукашенко в четверг призвал китайских бизнесменов и инвесторов активнее работать на белорусском рынке. Выступая на Всебелорусском собрании, Лукашенко заявил, что цели развития Беларуси и Китая во многом совпадают, и это является основой для укрепления взаимоотношений между двумя государствами".

Интернет-агентство "Русское агентство новостей" перечисляет главные положения в выступлении белорусского лидера: "Лукашенко: отношения с Европой важны, но стратегическим союзником была и будет Россия. В ходе выступления на Всебелорусском народном собрании Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Союзному государству Беларуси и России не нужны новые наднациональные органы".

Издание "Евразия-эксперт" публикует материал про Всебелорусское народное собрание, отмечая: "Накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил передать ВНС полномочия по определению стратегии развития белорусского общества, то есть, такие вопросы, как "суверенитет, независимость страны, оборона, боеспособность и прочие", без вмешательства в руководящие, исполнительные функции в государстве. Решения органа должны стать законом для всех граждан страны - "и для главы государства, и для парламента, и для других".



В адрес участников форума поступило более 150-ти телеграмм из разных стран . Внимание к мероприятию проявили и наши зарубежные коллеги. Высказывания Президента многократно стали инфоповодами, судя по заголовкам иностранных информагентств, газет и интернет-версий известных СМИ. Заинтересованность прессы отмечена в Британии, Армении, США, Литве, Китае и России.



