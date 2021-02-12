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Всебелорусское народное собрание вызвало живой интерес у зарубежных СМИ
12.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Статьи о ходе форума опубликовали арабская "Аль-Джазира", ирландская "Айриш таймс", американская "Дейтон Дейли Ньюс", а также десятки других изданий, агентств и телеканалов.
Интернет-агентство "Русское агентство новостей" перечисляет главные положения в выступлении белорусского лидера: "Лукашенко: отношения с Европой важны, но стратегическим союзником была и будет Россия. В ходе выступления на Всебелорусском народном собрании Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Союзному государству Беларуси и России не нужны новые наднациональные органы".
Издание "Евразия-эксперт" публикует материал про Всебелорусское народное собрание, отмечая: "Накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил передать ВНС полномочия по определению стратегии развития белорусского общества, то есть, такие вопросы, как "суверенитет, независимость страны, оборона, боеспособность и прочие", без вмешательства в руководящие, исполнительные функции в государстве. Решения органа должны стать законом для всех граждан страны - "и для главы государства, и для парламента, и для других".
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Статьи о ходе форума опубликовали арабская "Аль-Джазира", ирландская "Айриш таймс", американская "Дейтон Дейли Ньюс", а также десятки других изданий, агентств и...
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