Президент: Ни одно мнение, предложение и инициатива не должны остаться без внимания

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Сегодня завершился в торой день работы Всебелорусского народного собрания . Дискуссии во Дворце Республики вы могли наблюдать и в прямой трансляции, и на нашем информационном канале, как и услышать мнения о развитии страны делегатов масштабной встречи в Минске. Итак, каким он был, второй день работы Всебелорусского собрания?

По словам самих делегатов - насыщенным и ярким, затронувшим широкую палитру тем. Как отметил белорусский лидер, подводя итоги, этот масштабный народный форум показал высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов.

И глава государства выразил признательность всем, кто принял участие в обсуждении судьбоносных для страны вопросов. Ключевые доклады уже разобрали на цитаты СМИ - и не только в Беларуси. К слову, и те, кто не успел высказаться, будут иметь такую возможность. Президент подчеркнул, что ни одно мнение, предложение и инициатива не должны остаться без внимания.

Сегодня принята резолюция по основным направлениям развития страны на 5 лет, а также - обращение участников Всебелорусского народного собрания к соотечественникам. Но обо всем по порядку.

Стартовал день с докладов по ключевым аспектам развития страны. Спикеры озвучили конкретные предложения. Так, премьер обозначил векторы роста экономики и заявил о планах Беларуси развивать 5 новых высокотехнологичных отраслей. Первое - это электроиндустрия - ставку сделают на пассажирский и грузовой транспорт.

Через 5 лет практически весь городской транспорт станет электрическим. Второе направление - биотехнологии. Крупнейший проект отрасли - Биотехнологическая корпорация. Далее - развитие фармацевтики и выпуск лекарств, в которых есть острая необходимость. Четвертая отрасль - робототехника, например, для работы в карьерах. И пятая сфера - новая страница в промышленности: это производство новейших композитных материалов, которые значительно снизят импорт металла. В стратегии также - максимальное использование собственного сырья и глубокая переработка с получением продукта с высокой добавленной стоимостью. В науке ставку сделают на развитие 13 кластеров в перспективных отраслях, которые нацелят на производство новых продуктов, востребованных на рынке.









Председатель Федерации профсоюзов озвучил ряд инициатив, в частности, по совершенствованию пенсионной системы и ценообразованию, высказался также против санкций Запада в отношении нашей страны. Федерация намерена активно отстаивать права белорусов, которые своим трудом зарабатывают на жизнь.

Немало предложений прозвучало и от самих людей труда, которые понимают, что зарплаты, благосостояние народа, имидж государства и рост экспорта зависят от работы каждого. Выступления были настолько яркими и эмоциональными, что зал срывался аплодисментами. Как, например, в адрес слесаря Белорусского металлургического завода.

От бизнес-сообщества прозвучали предложения по дальнейшему раскрепощению деловой инициативы и устранению преград для активного развития. Президент остро и на злобу дня, эмоционально отреагировал на выступление. Либерализация - это хорошо, но не всегда во благо. Так, преференции, упрощенные системы налогообложения и регистрации бизнеса часто используют не чистые на руку бизнесмены. Здесь и зарплата в конвертах, и искусственное дробление бизнеса. Как результат - бюджет недополучает положенные средства.

Спикеры из разных уголков Беларуси с трибуны говорили о развитии малых городов, необходимости внесения изменений в конституцию. Рассуждали о роли политических партий и о перераспределении полномочий, а также о сохранении исторической памяти и единства нации, где важную роль играет молодежная политика. Разговор получился масштабным и дольше регламента, поэтому и было решено: ряд докладов, с которыми не успели выступить, разместить в СМИ. Был и интересный неформальный момент: военком, полковник Андрей Кривоносов воспользовался случаем и получил личный заряд энергии от Главы государства.

Все мнения будут учтены для принятия конкретных шагов по развитию страны. Предложения и инициативы тщательно проанализируют, заметил Президент, подводя итог.



Глава государства также высказал свое мнение личное - не как Президента, а как обычного человека - обо всем, что прозвучало сегодня. Эмоционально и откровенно. Общий контекст: в основе всего - единство. Беларусь, чтобы добиться новых успехов и не растерять достигнутое, должна сплотиться.









Говоря о возможных преобразованиях, Президент заметил, что нужно исходить из национальных интересов. Сохранить суверенитет и независимость нужно без боя и крови. Что касается Конституции, то референдум может быть совмещен с местными выборами. Наши перемены - это не революция, мы должны двигаться эволюционным путем. Александр Лукашенко отреагировал также на предложение убрать из Конституции положение о нейтралитете.

Глава государства отметил конструктивный подход к делу и нестандартность мнений многих спикеров этого дня. Много прозвучало отзывов и впечатлений. И поделился собственными ощущениями от народного собрания.

Среди тем, которые также затронул Глава государства, например, ожидание результатов по разработке собственной вакцины. Президент заострил внимание и на завышениях цен на лекарства. Поручил уделить самое пристальное внимание целевому приему в вузы и еще раз подчеркнул: нельзя оставлять молодежь один на один с информационным пространством. Высказал позицию по арендному жилью - оно должно закреплять работников на предприятиях. Главные тезисы, более подробно - на нашем итоговом информационном канале в 21:00.