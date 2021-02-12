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VI Всебелорусское народное собрание. Телеверсия. Смотрите в воскресенье в 17:00 на "Беларусь 1"
12.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За эти два дня на Всебелорусском народном собрании было сказано много важного для поиска верного пути дальнейшего развития страны. Самое главное - яркие выступления, разные мнения и самые откровенные высказывания мы покажем в телеверсии в это воскресенье.
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За эти два дня на Всебелорусском народном собрании было сказано много важного для поиска верного пути дальнейшего развития страны. Самое главное - яркие...
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