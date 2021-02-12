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За эти два дня на Всебелорусском народном собрании было сказано много важного для поиска верного пути дальнейшего развития страны. Самое главное - яркие выступления, разные мнения и самые откровенные высказывания мы покажем в телеверсии в это воскресенье.