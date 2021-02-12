Представители разных сфер общаются на площадке Всебелорусского народного собрания

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Кроме обсуждения судьбоносных решений для страны, площадка Всебелорусского народного собрания стала возможностью для общения представителей разных сфер занятости из всех регионов страны. Участники ВНС делятся - такой формат позволяет напрямую обсудить вопросы и проблемы в конкретных отраслях. Что волнует людей в разных уголках Беларуси - мы узнали из первых уст.



Ирина Нецветаева, главврач бобруйской городской поликлиники № 7: "Большое внимание уделено было вопросам развития здравоохранения. И для нас особенно важно то, что в регионах. Будут развиваться центры межрегиональные, которые будут оказывать помощь, по качеству и доступности это будет помощь такая же, как и в столице нашей родины. Надеюсь, что все, что приняло VI Всебелорусское собрание, сбудется".

Дмитрий Старостенко, гендиректор ОАО "Гомельоблавтотранс": "Да, у нас, транспортников, тоже есть определенные проблемы, и хотелось бы тоже быть услышанными. Не всегда мы можем обновляться своевременно. На этой площадке мы смогли переговорить в том числе и с нашими коллегами и с делегатами, и с представителями республиканских органов управления. И мы были услышаны. В докладе Президента в том числе прозвучало это направление - развитие транспортного комплекса. Я думаю, в ближайшее время эти вопросы будут начинать решаться".

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси: "Состояние души человека определяет его поведение в обществе, его отношение к другим - близким и дальним, его умение терпеть, прощать, любить. Эти качества и формируются под результатом духовной составляющей каждого народа. Мы имеем богатое духовное наследие, и этим наследием мы превосходим многие страны и народы. И нам надо это наследие сберечь. И на него опираться. И пусть у нас перенимают, как мы поступаем, как мы используем свое духовное наследие - от преподобной Евфросиньи Полоцкой до сего дня. В этом залог нашего будущего".

Михаил Полуян, председатель Барановичского райисполкома: "Учитывая то, что Барановичский район - это сельскохозяйственный район, который занимает 13 % удельного веса сельскохозяйственной продукции Брестской области, поэтому нам небезразлично дальнейшее развитие аграрного сектора. Здесь хотелось бы сказать, мы много чего сделали, но на достигнутом не останавливаемся. Идет развитие, идет прогресс, нужно производить продукцию более качественную, и самое главное, чтобы качественную продукцию нужно продать на экспорт. Мы понимаем, что население стареет на селе, а молодежь хочет уехать в город, поэтому мы должны продолжить строительство жилья по президентской программе, которая была последние 10 лет. Это первое. И увеличение заработной платы и социальная сфера".