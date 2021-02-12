|
Гости студии Андрей Кривоносов и Максим Лаптенок
12.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В студии
военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов
и заместитель генерального директора по сельскому хозяйству ДорОРС Максим Лаптенок (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В студии военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов и заместитель генерального директора по сельскому хозяйству...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)