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Гости студии Наталья Кочанова и Владимир Караник
12.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Подытожим два дня работы
У нас в студии председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник (видео).
Также гости выездной студии:
Гости выездной студии АТН -Гости инфоканала - делегаты ВНС
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Подытожим два дня работы Всебелорусского народного собрания вместе с нашими гостями. У нас в студии председатель Совета Республики Наталья...
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