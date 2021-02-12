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Ключевые решения обсуждают эксперты и специалисты разных сфер деятельности
12.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ключевые решения, которые закладывают фундамент на долгое будущее нашей страны, обсуждают эксперты и специалисты разных сфер деятельности. О важном для каждого - из первых уст (видео).
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Ключевые решения, которые закладывают фундамент на долгое будущее нашей страны, обсуждают эксперты и специалисты разных сфер деятельности. О важном для каждого -...
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