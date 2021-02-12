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За трансляцией Всебелорусского народного собрания следила вся страна

12.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Без преувеличения за трансляцией Всебелорусского народного собрания следила вся страна. Белорусы онлайн присоединялись к обсуждению программы развития республики. 

 -  Для нас очень важно, чтобы сохранилась социальная направленность в развитии - это строительство больниц, детских садиков, школ, чтобы развивалась инфраструктура в наших городах, поселках, новых микрорайонах, чтобы жизнь становилась комфортнее.

Валерий Балашов, зампредседателя Гродненского райисполкома: "Особое внимание уделяется, конечно же, строительству жилья и особенно улучшению жилищных условий многодетных семей. В том числе и с поддержкой семейного капитала. Мы видим, что те меры, которые государство принимает в поддержку данных семей, дает свои результаты. Считаю, что упор на социальное развитие нашей страны и в частности Гродненского района позволит значительно улучшить качество и уровень жизни наших граждан".

За трансляцией Всебелорусского народного собрания следила вся страна

- Сельское хозяйство в нашей стране является базой, основой нашей жизни. Никто не будет спорить, что без сельского хозяйства и продукции не прожить не только в сельской местности, но и в городской. Поэтому мне бы хотелось развития сельской местности, сохранения деревень, сохранения нормальных хороших условий для жизни.

За трансляцией Всебелорусского народного собрания следила вся страна

 - Для меня важно определение: одним из векторов социально-экономической политики государства именно необходимость подстраиваться под современный рынок труда. Ведется довольно активная работа в данном направлении, открываются новые специальности по окончанию обучения, на которых выпускникам присваиваются довольно перспективные и востребованные квалификации.

За трансляцией Всебелорусского народного собрания следила вся страна

 -  Мне бы хотелось, чтобы больше внимания уделялось молодежи. Есть такая пословица - что посеешь, то пожнешь. Если мы сегодня будем работать с молодежью, прививать патриотизм, любовь не только к маме и папе, но и к родине, то мы получим грамотную молодежь, она будет созидать и развивать нашу страну. 

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Без преувеличения за трансляцией Всебелорусского народного собрания следила вся страна. Белорусы онлайн присоединялись к обсуждению программы развития...
 
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