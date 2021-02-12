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Валерий Балашов, зампредседателя Гродненского райисполкома: "Особое внимание уделяется, конечно же, строительству жилья и особенно улучшению жилищных условий многодетных семей. В том числе и с поддержкой семейного капитала. Мы видим, что те меры, которые государство принимает в поддержку данных семей, дает свои результаты. Считаю, что упор на социальное развитие нашей страны и в частности Гродненского района позволит значительно улучшить качество и уровень жизни наших граждан".









- Сельское хозяйство в нашей стране является базой, основой нашей жизни. Никто не будет спорить, что без сельского хозяйства и продукции не прожить не только в сельской местности, но и в городской. Поэтому мне бы хотелось развития сельской местности, сохранения деревень, сохранения нормальных хороших условий для жизни.























В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За трансляцией Всебелорусского народного собрания следила вся страна Без преувеличения за трансляцией Всебелорусского народного собрания следила вся страна. Белорусы онлайн присоединялись к обсуждению программы развития...

Без преувеличения за трансляцией Всебелорусского народного собрания следила вся страна. Белорусы онлайн присоединялись к обсуждению программы развития республики.