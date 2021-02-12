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За трансляцией Всебелорусского народного собрания следила вся страна
12.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБез преувеличения за трансляцией Всебелорусского народного собрания следила вся страна. Белорусы онлайн присоединялись к обсуждению программы развития республики.
- Для нас очень важно, чтобы сохранилась социальная направленность в развитии - это строительство больниц, детских садиков, школ, чтобы развивалась инфраструктура в наших городах, поселках, новых микрорайонах, чтобы жизнь становилась комфортнее.
Валерий Балашов, зампредседателя Гродненского райисполкома: "Особое внимание уделяется, конечно же, строительству жилья и особенно улучшению жилищных условий многодетных семей. В том числе и с поддержкой семейного капитала. Мы видим, что те меры, которые государство принимает в поддержку данных семей, дает свои результаты. Считаю, что упор на социальное развитие нашей страны и в частности Гродненского района позволит значительно улучшить качество и уровень жизни наших граждан".
- Сельское хозяйство в нашей стране является базой, основой нашей жизни. Никто не будет спорить, что без сельского хозяйства и продукции не прожить не только в сельской местности, но и в городской. Поэтому мне бы хотелось развития сельской местности, сохранения деревень, сохранения нормальных хороших условий для жизни.
- Для меня важно определение: одним из векторов социально-экономической политики государства именно необходимость подстраиваться под современный рынок труда. Ведется довольно активная работа в данном направлении, открываются новые специальности по окончанию обучения, на которых выпускникам присваиваются довольно перспективные и востребованные квалификации.
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Без преувеличения за трансляцией Всебелорусского народного собрания следила вся страна. Белорусы онлайн присоединялись к обсуждению программы развития...
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