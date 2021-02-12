Картина второго дня VI Всебелорусского народного собрания

Источник материала: БT

Второй день Всебелорусского народного собрания оказался не менее насыщенным на обсуждения, а в некоторых вопросах по накалу эмоций даже превосходил день открытия. Среди тем - политика экономического роста, санкции запада, провал забастовок, изменения в Конституцию и жесткое пресечение фактов коррупции и зарплат в конвертах!

Сегодня делегаты и гости вместе с Главой государства завершили обсуждение основных положений Программы социально-экономического развития и ключевых общественно-политических вопросов.



Еще накануне Президент озвучил важный момент - не стоит тут же ждать от собрания решения глобальных проблем. Их здесь обозначают. Ключевой вопрос - как будет развиваться наша страна в следующие 5 лет.



Потому люди выходят к трибуне и говорят. Металлурги, трактористы, ткачи, ректоры, политологи, учителя, медики, министры и управленцы - в прямом эфире на всю страну, чтобы сказать о наболевшем и предложить свою идею.



Свой заключительный доклад представил и Глава государства. По итогам принята резолюция, которая обозначила концепцию развития. Картина второго дня и предварительные итоги форума у Илоны Красутской.



Делегаты ВНС выдержали колоссальное давление и прессинг. Их пытались захейтить, говорили в глаза, что их мнение, особенно людей от земли, трактористов и воспитателей детского сада якобы никому неважно и ничего не решает. Но наши делегаты не оказались ведомыми - вышли, пусть и просто, но сказали, как есть.









Открытие форума так зарядило, что во второй день люди простых, но таких важных профессий, раскрепостились. Стало понятно - во второй день спикеры нас еще удивят!



Два дня делегаты и гости обсуждали Программу социально-экономического развития Беларуси на следующие 5 лет. Мы узнали, что экономить на демографической программе и строительстве жилья не собираются. Больше квадратных метров появится в регионах. Не откажемся от развития АПК, которое в пандемийный год сработало прибыльнее всех. Сохраним трудовые коллективы и не допустим приватизации. Усовершенствуем образование. Пандемия научила. Больше программ посвятим заботе о здоровье. Суверенитету страны в 2020 году брошен вызов - нам нужно обновить концепцию нацбезопасности. И, несмотря на колоссальный прессинг извне, многовекторность по-прежнему останется приоритетом внешнего курса страны.



Правительство обозначает много глобальных задач. На слух отдельные термины воспринимаются тяжело, но Президент же предупреждал, экономические вопросы - дело скучное. Все-таки хорошо или плохо живем, судим, глядя на цены в магазинах, коммуналку, уровень зарплат. И если мы не будем так долго обсуждать то, что нас волнует, и в магазинах нам точно будет невесело. Народным контролером в этом плане, как и прежде, останется Федерация профсоюзов Беларуси.



Один из самых молодых делегатов - Алексей Приходько - после института не стал ипэшником или айтишником. Пошел на металлургический завод. Уже несколько лет работает на предприятии и не собирается уходить, какие бы там указки из-за рубежа не поступали.





Не все так рьяно, как Алексей, идут на предприятия, садятся за руль трактора или работают на стройке. Новое время так или иначе навязывает нам мнимые установки, что котируются только айтишники или банкиры. Заслуги людей труда - сельчан, той же сферы обслуживания, увы, нивелируются. Значит, нужно что-то менять.



Высказался и бизнес. В тезисах выступления - нормы налогового законодательства и ответственность, одинаково понятная бизнесу, контролерам и судам, эффективная конкурентная политика и решение бюрократической волокиты.







Казалось бы, какая волокита? За последние годы было дано столько преференций бизнесу: регистрация за один день и сокращение проверок для добросовестных предпринимателей. Но как оказалось, аппетиты отдельных бизнесменов порой не унять.





Некоторые до сих пор пытаются усидеть на двух стульях. Работают на государственных должностях, но придерживается не прогосударственной политики. Президент предупредил в отношении тех, кто пытается взять хитростью, да еще набить карман, те же два стула зашатаются.



Такая же жесткая политика будет применяться к тем, кто уклоняется от налогов и до сих пор платит своим сотрудникам зарплату в конвертах. Президент категоричен. Закрывают на сутки бизнес - значит, могут себе позволить.



Накануне стало известно от Президента. В течение года в Беларуси разработают новый проект Основного закона. А уже в следующем - вынесут на референдум. Конституционный суд уже завалили предложениями.



На форум приехали зарубежные гости. Украина, Сербия - ментально и географически близкие нам государства, которые достаточно натерпелись за свою историю и до сих пор не могут оправиться от потрясений. Этим людям есть что рассказать тем, кто до сих пор не понял ценность суверенитета.





Обсуждение шло более трех часов. Конечно, каждый хотел высказаться, но регламент есть регламент. Решили: доклады, с которыми не успели выступить, спикеры озвучат в СМИ. В нашем эфире вы их еще увидите и не раз. Очередь прервалась как раз на военкоме из Гомельской области Андрее Кривоносове. Выходит, что люди военные сдержанные и скромные - стереотип. Полковник воспользовался случаем и получил личный заряд энергии от Главы государства.



Заключительное слово прозвучало и от Главы государства. Александр Лукашенко, конечно, поблагодарил за усердную работу делегатов, прокомментировал их доклады и те решения, которые приняты в резолюции.



Больше подробностей прозвучало и о сроках разработки Основного закона. Его предстоящим поправкам. Не исключено, что референдум совместят с еще одной политической кампанией.









Тезисно о важных насущных решениях. Быть целевому набору в вузы. Специалисты еще раз обсудят, как объединить централизованное тестирование с собеседованием. К тому вопросу вернутся на уровне Президента. Рассмотрят замечание Федерации профсоюзов, пересмотрят систему начисления пенсий. Будем активно строить арендное жилье. Производить свою вакцину. А Минюсту поручено в течение первого полугодия провести перерегистрацию партий.



Форум завершен. Но Президент пообещал: разговор в таком пусть и не масштабном формате будет продолжен в обществе по самым актуальным вопросам. А запрос, глядя на активность, на это есть. До ВНС организовано более тысячи диалоговых площадок, а в оргкомитет форума поступило 17 тысяч предложений касающихся развития страны.





Четверть века суверенной истории. Совсем короткий период, за которое было всякое. Но мы справлялись благодаря трудолюбию нашего народа, его преданности родной земле и делу. Настало время каждому из нас определить для себя, какой мы хотим видеть свою страну дальше. Если единой и независимой, значит нам точно нужен этот диалог.

