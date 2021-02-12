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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Андрей Кривоносов: Надо патриотическим воспитанием заниматься планово Патриотизм и любовь к Родине... Об этом много говорили на Всебелорусском народном собрании. Эти ценности нельзя утратить, и здесь важную роль играет воспитание...

Патриотизм и любовь к Родине... Об этом много говорили на Всебелорусском народном собрании. Эти ценности нельзя утратить, и здесь важную роль играет воспитание молодежи. Своим мнением об этом с нами поделился военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов (видео).