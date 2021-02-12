Источник материала: БT

На расчистку улиц вышли почти 600 единиц спецтехники. Службы работают круглосуточно

Отметим, все выходные также пройдут под знаком "Фолькера"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь вновь в снежном плену. Вслед за "Ларсом" накрыл новый циклон - "Фолькер" Беларусь вновь оказалась в снежном плену. Вслед за "Ларсом" все регионы накрыл новый циклон - "Фолькер". Он уже устроил рекордный шторм и похолодание в Западной...

Беларусь вновь оказалась в снежном плену.все регионы накрыл новый циклон - "Фолькер". Он уже устроил рекордный шторм и похолодание в Западной Европе. Например, в Германии температура опустилась до минус 25, на дорогах пробки.Трудности с дорожным движением были сегодня утром и в белорусской столице.По словам специалистов, одна из проблем в том, что при минус 15 противогололедная смесь теряет свои свойства. Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость движения, а по возможности воспользоваться общественным транспортом.Такая статистика от столичных коммунальных служб. С начала года с улиц Минска вывезли уже более 300 тысяч кубометров снега. Отметим, все выходные также пройдут под знаком "Фолькера".