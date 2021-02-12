|
Беларусь вновь в снежном плену. Вслед за "Ларсом" накрыл новый циклон - "Фолькер"
13.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь вновь оказалась в снежном плену.
На расчистку улиц вышли почти 600 единиц спецтехники. Службы работают круглосуточноПо словам специалистов, одна из проблем в том, что при минус 15 противогололедная смесь теряет свои свойства. Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость движения, а по возможности воспользоваться общественным транспортом.
Виктор Сурудо, замначальника ОГАИ Центрального РУВД Г. Минска: "ГАИ просит владельцев автотранспорта не оставлять свои автомобили у края проезжей части, чтобы не создавать помех для уборочной техники. Ввиду сложных погодных условий автомобилистам стоит снижать скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и быть внимательными и взаимовежливыми на дороге".
Отметим, все выходные также пройдут под знаком "Фолькера"Такая статистика от столичных коммунальных служб. С начала года с улиц Минска вывезли уже более 300 тысяч кубометров снега. Отметим, все выходные также пройдут под знаком "Фолькера".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь вновь оказалась в снежном плену. Вслед за "Ларсом" все регионы накрыл новый циклон - "Фолькер". Он уже устроил рекордный шторм и похолодание в Западной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)