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Беларусь вновь в снежном плену. Вслед за "Ларсом" накрыл новый циклон - "Фолькер"

13.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь вновь оказалась в снежном плену. Вслед за "Ларсом" все регионы накрыл новый циклон - "Фолькер". Он уже устроил рекордный шторм и похолодание в Западной Европе. Например, в Германии температура опустилась до минус 25, на дорогах пробки.Трудности с дорожным движением были сегодня утром и в белорусской столице. 

На расчистку улиц вышли почти 600 единиц спецтехники. Службы работают круглосуточно

По словам специалистов, одна из проблем в том, что при минус 15 противогололедная смесь теряет свои свойства. Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость движения, а по возможности воспользоваться общественным транспортом.  

Виктор Сурудо, замначальника ОГАИ Центрального РУВД Г. Минска"ГАИ просит владельцев автотранспорта не оставлять свои автомобили у края проезжей части, чтобы не создавать помех для уборочной техники. Ввиду сложных погодных условий автомобилистам стоит снижать скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и быть внимательными и взаимовежливыми на дороге".

Отметим,  все выходные также пройдут под знаком "Фолькера" 

Такая статистика от столичных коммунальных служб. С начала года с улиц Минска вывезли уже более 300 тысяч кубометров снега. Отметим, все выходные также пройдут под знаком "Фолькера". В субботу и воскресенье циклон также принесет в Беларусь осадки и ветер.  

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь вновь оказалась в снежном плену. Вслед за "Ларсом" все регионы накрыл новый циклон - "Фолькер". Он уже устроил рекордный шторм и похолодание в Западной...
 
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