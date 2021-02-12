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Как оценивают информационный марафон те, кто о нем писал

13.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Собрание во Дворце Республики освещали полтысячи представителей СМИ. Из них  30 журналистов зарубежных изданий

И вчера, и сегодня  то, что прозвучало на форуме, стало информационным поводом для многих мировых медиа. Как оценивают двухдневный марафон те, кто о нем писал и рассказывал, услышим прямо сейчас. Клиповая нарезка рабочих моментов.
Работа журналиста - это не всегда в полях. Иногда вот так - большую часть времени в пресс-центре. Когда и смотришь, и пишешь, монтируешь и выдаешь в эфир - и все практически параллельно. Такая вот многозадачность.

Как оценивают информационный марафон те, кто о нем писал

Сейчас, когда большинство делегатов уже вернулись домой или как минимум на подъезде, понятно, впереди их ожидает большая работа, и может даже не с понедельника, пишущая и снимающая братия продолжает нести свою службу.
 

Позади настоящий информационный марафон. Такое закаляет профессионально! 

А еще - работать на ВНС - это престижно. Многие, среди них и корреспондент "СБ. Беларусь сегодня", народное вече освещают впервые. И это несмотря на то, что в профессии Дмитрий Умпирович больше 10 лет.


Вероника Бута, корреспондент Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании: "Не можешь оторваться от работы, каждое слово бесценно, нужно конспектировать. Тайм коды - коллеги меня поймут. Такое внимание от коллег не по нашей редакции, конечно, бодрит, воодушевляет. Потому что ты понимаешь - здесь работает одна большая команда. Как важно работать командой, в том числе в информационном поле, теперь каждый из нас знает точно. Телевидение - да что там - СМИ в целом - не будет прежним. Об этом не раз говорили на ВНС. И Президент, и делегаты".

Как оценивают информационный марафон те, кто о нем писал

Алексей Голиков, блогер: "Буквально за полгода информационное поле и подходы, инструменты СМИ к подаче информации кардинально изменились. То есть, мы сидим на ВНС и уже видим, как в телеграм-каналах идет практически поцитатный разбор всего, что говорится, заявляется на этом собрании. Параллельно мы, конечно, видим в альтернативных телеграмм-каналах трансляцию этой информации, но раньше ведь этого не было. Сейчас информация уже доносится обществу на их языке. В их каналах, которые им удобны и приятны".

А еще ВНС - это отличная обратная связь. Тон будущим репортажам участники народного вече задавали сами. В выступлениях, парируя, и в интервью. Они даже указывали, кого мы немного позабыли для первых полос. 

Как оценивают информационный марафон те, кто о нем писал

И во всем этом многообразии и потоке информации - куда без живого общения

Президент же советовал участникам ВНС заселфиться. Выполнено – и журналистами. В такой атмосфере и дело спорится, и вдохновение приходит. А за хорошим ракурсом можно и на стул! Зарубежные СМИ не остались в стороне от народного вече. Статьи о ходе форума опубликовали арабская Al Jazeera, ирландская Irish Times, американская Dayton Daily News, а также десятки других изданий, агентств и телеканалов.

В адрес участников форума поступило более 150 телеграмм из разных стран

Как оценивают информационный марафон те, кто о нем писал

Внимание к мероприятию проявили и наши зарубежные коллеги. Высказывания президента многократно стали инфоповодами, судя по заголовкам иностранных информагентств, газет и интернет-версий известных СМИ. Заинтересованность прессы отмечена в Британии, Армении, США, Литве, Китае и России. 30 зарубежных журналистов освещали народное вече непосредственно из Дворца Республики. 

 
Теги: Новости
 
 
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Собрание во Дворце Республики освещали полтысячи представителей СМИ. Из них  30 журналистов зарубежных изданий И вчера, и сегодня  то, что прозвучало на форуме,...
 
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