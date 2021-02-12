На форуме говорили о делах в регионах, медицине, образовании, сельском хозяйстве, и о спорте

Источник материала: БT

Конечно, на форуме говорили не только о делах в регионах, медицине, образовании, сельском хозяйстве, но и о спорте. Побеждать под своим флагом, слышать гимн своей страны и гордиться ею - желание любого спортсмена и каждого болельщика. Вот несколько мнений.







