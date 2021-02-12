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Народный диалог в масштабах одной страны был интересен всему миру
13.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБолее 20 стран и почти полсотни гостей из государств ближнего и дальнего зарубежья.
Чертить на карте только собственные границы просто невозможно, да и рассматривать страну в отдельности - не просто не модно, но еще и бесполезно. Поэтому идти за диалогом следует туда, где наткнуться на чужое мнение в буквальном смысле слова можно на каждом шагу.
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Если прикинуть, что на одного делегата приходится 4 тысячи человек, то это значит, в Беларуси на форуме побывали около 80 тысяч иностранцев.
Тенгиз Пхаладзе, директор международного центра геополитических исследований, политолог (Грузия): "Беларусь вступает в очень важную фазу государственного развития. Эти два дня как раз это и отражали. Это очень непростой процесс, не могу сказать, что он будет легким, но очень важный для государственного развития и для того, чему, в принципе, служило это собрание: единство, независимость и развитие. Грузия весьма заинтересована и в развитии, и в независимости, и в дальнейшем процветании Беларуси. И я желаю вам от всей души, чтобы этот процесс был бы пройден так, чтобы через год, когда вы будете подводить итоги, этим были довольны абсолютно все".
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Хайнц-Рудольф Вемайер, председатель немецко-российского товарищества земли Виттенберг (Германия): "Сохраняется самостоятельность Беларуси. Я, как бывший гражданин ГДР, знаю, такие перемены в Германии, когда приватизировались почти все моменты или сократились, или вообще исчезли почти все предприятия, и люди потеряли свою работу. Они нашли новую работу. В Западной Германии была социальная помощь. Но у вас, если такие перемены были бы, как в программе оппозиции, как вчера перечислил Президент, тогда это большая трагедия будет. Новые инвесторы, если были бы с Запада, им культура до лампочки".
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Без культуры и темы сохранения духовного наследия тоже никуда. Пожалуй, это и есть сокровище нации. Традиции и память предков, то, чего сегодня лишены современные образования - в Беларуси с лихвой.
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Более 20 стран и почти полсотни гостей из государств ближнего и дальнего зарубежья.VI Всебелорусское народное собрание привлекло внимание международных экспертов....
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