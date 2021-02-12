Источник материала: БT

Чертить на карте только собственные границы просто невозможно, да и рассматривать страну в отдельности - не просто не модно, но еще и бесполезно. Поэтому идти за диалогом следует туда, где наткнуться на чужое мнение в буквальном смысле слова можно на каждом шагу.





Концентрация и циркуляция гостей ВНС серьезная. На 6-е народное вече приехали представители более 20 стран

Если прикинуть, что на одного делегата приходится 4 тысячи человек, то это значит, в Беларуси на форуме побывали около 80 тысяч иностранцев.







Сотрудничество с Евросоюзом важно, но не ценой собственной независимости





Приоритетной на форуме стала тема семьи. Родителям и детям сегодня почет, и это здоровая тенденция

растить здоровое и обеспеченное население . Дело касается и трудоустройства тех, кто вчера был студентом, а сегодня в поисках работы.

В эпоху демографической безопасности важно не просто "держать цифру" -. Дело касается и трудоустройства тех, кто вчера был студентом, а сегодня в поисках работы.









Без культуры и темы сохранения духовного наследия тоже никуда. Пожалуй, это и есть сокровище нации. Традиции и память предков, то, чего сегодня лишены современные образования - в Беларуси с лихвой.















В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Народный диалог в масштабах одной страны был интересен всему миру Более 20 стран и почти полсотни гостей из государств ближнего и дальнего зарубежья.VI Всебелорусское народное собрание привлекло внимание международных экспертов....

Более 20 стран и почти полсотни гостей из государств ближнего и дальнего зарубежья.привлекло внимание международных экспертов. Политологи, славянисты, представители бизнес-элит и активные общественные деятели - народный диалог в масштабах одной страны был интересен всему миру. Мнения в лицах собралаБелорусы не испытывают голод. С протянутой рукой за субсидиями и инвестициями уж точно никто стоять не будет.Зарубежные гости уже сегодня начнут покидать пределы столицы. Некоторым предстоит путь длиной в 13-14 часов перелета. Впереди дом, а позади - уже история - народное вече в Беларуси.