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Народный диалог в масштабах одной страны был интересен всему миру

13.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 20 стран и почти полсотни гостей из государств ближнего и дальнего зарубежья.VI Всебелорусское народное собрание привлекло внимание международных экспертов. Политологи, славянисты, представители бизнес-элит и активные общественные деятели - народный диалог в масштабах одной страны был интересен всему миру. Мнения в лицах собрала Нина Можейко. 

Чертить на карте только собственные границы просто невозможно, да и рассматривать страну в отдельности - не просто не модно, но еще и бесполезно. Поэтому идти за диалогом следует туда, где наткнуться на чужое мнение в буквальном смысле слова можно на каждом шагу.

 Народный диалог в масштабах одной страны был интересен всему миру

Концентрация и циркуляция гостей ВНС серьезная. На 6-е народное вече приехали представители более 20 стран

Если прикинуть, что на одного делегата приходится 4 тысячи человек, то это значит, в Беларуси на форуме побывали около 80 тысяч иностранцев.

Народный диалог в масштабах одной страны был интересен всему миру

Тенгиз Пхаладзе, директор международного центра геополитических исследований, политолог (Грузия): "Беларусь вступает в очень важную фазу государственного развития. Эти два дня как раз это и отражали. Это очень непростой процесс, не могу сказать, что он будет легким, но очень важный для государственного развития и для того, чему, в принципе, служило это собрание: единство, независимость и развитие. Грузия весьма заинтересована и в развитии, и в независимости, и в дальнейшем процветании Беларуси. И я желаю вам от всей души, чтобы этот процесс был бы пройден так, чтобы через год, когда вы будете подводить итоги, этим были довольны абсолютно все". 

Белорусы не испытывают голод. С протянутой рукой за субсидиями и инвестициями уж точно никто стоять не будет. 

Сотрудничество с Евросоюзом важно, но не ценой собственной независимости

Народный диалог в масштабах одной страны был интересен всему миру

Хайнц-Рудольф Вемайер, председатель немецко-российского товарищества земли Виттенберг (Германия):  "Сохраняется самостоятельность Беларуси. Я, как бывший гражданин ГДР,  знаю, такие перемены в Германии, когда приватизировались почти все моменты или сократились, или вообще исчезли почти все предприятия, и люди потеряли свою работу. Они нашли новую работу. В Западной Германии была социальная помощь. Но у вас, если такие перемены были бы, как в программе оппозиции, как вчера перечислил Президент, тогда это большая трагедия будет. Новые инвесторы, если были бы с Запада, им культура до лампочки".

Приоритетной на форуме стала тема семьи. Родителям и детям сегодня почет, и это здоровая тенденция

В эпоху демографической безопасности важно не просто "держать цифру" - растить здоровое и обеспеченное население. Дело касается и трудоустройства тех, кто вчера был студентом, а сегодня в поисках работы.


Без культуры и темы сохранения духовного наследия тоже никуда. Пожалуй, это и есть сокровище нации. Традиции и память предков, то, чего сегодня лишены современные образования - в Беларуси с лихвой.

Народный диалог в масштабах одной страны был интересен всему миру

Зарубежные гости уже сегодня начнут покидать пределы столицы. Некоторым предстоит путь длиной в 13-14 часов перелета. Впереди дом, а позади - уже история - народное вече в Беларуси.

 
 
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Более 20 стран и почти полсотни гостей из государств ближнего и дальнего зарубежья.VI Всебелорусское народное собрание привлекло внимание международных экспертов....
 
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