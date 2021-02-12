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На раскол общества были направлены, в том числе и деструктивные призывы, которые звучали в августе-сентябре из-за границы. Но мы не остановили конвейеры. Наши промышленные флагманы продолжают развитие и привлекают новые кадры.











В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Приходько с трибуны народного собрания: Работающая молодежь ждет активной поддержки работодателей На раскол общества были направлены, в том числе и деструктивные призывы, которые звучали в августе-сентябре из-за границы. Но мы не остановили конвейеры. Наши...

Работающая молодежь ждет активной поддержки работодателей. Об этом сегодня с трибуны высокого собрания говорил и слесарь, а после о своих впечатлениях рассказал и нам.