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А. Приходько с трибуны народного собрания: Работающая молодежь ждет активной поддержки работодателей
13.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На раскол общества были направлены, в том числе и деструктивные призывы, которые звучали в августе-сентябре из-за границы. Но мы не остановили конвейеры. Наши промышленные флагманы продолжают развитие и привлекают новые кадры.
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А. Приходько с трибуны народного собрания: Работающая молодежь ждет активной поддержки работодателей
На раскол общества были направлены, в том числе и деструктивные призывы, которые звучали в августе-сентябре из-за границы. Но мы не остановили конвейеры. Наши...
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