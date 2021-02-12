ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Приходько с трибуны народного собрания: Работающая молодежь ждет активной поддержки работодателей

13.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На раскол общества были направлены, в том числе и деструктивные призывы, которые звучали в августе-сентябре из-за границы. Но мы не остановили конвейеры. Наши промышленные флагманы продолжают развитие и привлекают новые кадры.


Работающая молодежь ждет активной поддержки работодателей. Об этом сегодня с трибуны высокого собрания говорил и слесарь Алексей Приходько, а после о своих впечатлениях рассказал и нам.
 
Читайте также:
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На раскол общества были направлены, в том числе и деструктивные призывы, которые звучали в августе-сентябре из-за границы. Но мы не остановили конвейеры. Наши...
 
Новости дня
Новости общества
 
Р. Панкратов: Политический демарш подтверждает, что "невероятные" не заинтересованы в процветании Беларуси, их действия продиктованы извне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.02.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by