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Р. Панкратов: Политический демарш подтверждает, что "невероятные" не заинтересованы в процветании Беларуси, их действия продиктованы извне
13.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНесмотря на то, что на Всебелорусское народное собрание были приглашены представители абсолютно всех слоев общества и профессиональных групп, белорусская оппозиция публично отказалась от участия, хотя власти предложили максимально открытый диалог всем представителям оппозиционных структур. По мнению известного латвийского политика Руслана Панкратова, этот политический демарш еще раз подтверждает, что наши “невероятные” никогда не были заинтересованы в развитии и процветании Беларуси, а все их действия продиктованы извне.
Руслан Панкратов, глава партии "Действие" (Латвия): "Они не заточены для служения белорусскому народу, они не заинтересованы в диалоге, потому что им сказать-то нечего. Им написали инструкцию-бумажку, что нужно говорить и что нужно делать. Они это делают. Им за это платят. Это легионеры, наемники. Если бы они руководствовались процветанием своего народа, своих семей, своих близких - они бы вышли и сказали. Это же вопрос диалога. Например, нам не нравится такая позиция, такой вот подход и мы предлагаем, не только отвергаем. Государственный аппарат, если видит в этом рациональность, почему бы нет? Государство то одно, страна то одна и жители в ней одни. Поэтому демарш оппозиции говорит о том, что она не готова к диалогу, второе - она не готова к диалогу ни в каком формате, ей это и не нужно. Третье - это косвенное подтверждение того, что они выполняют директивы, а там другие совершенно планы. Это наемники".
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Р. Панкратов: Политический демарш подтверждает, что "невероятные" не заинтересованы в процветании Беларуси, их действия продиктованы извне
Несмотря на то, что на Всебелорусское народное собрание были приглашены представители абсолютно всех слоев общества и профессиональных групп, белорусская...
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