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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Р. Панкратов: Политический демарш подтверждает, что "невероятные" не заинтересованы в процветании Беларуси, их действия продиктованы извне Несмотря на то, что на Всебелорусское народное собрание были приглашены представители абсолютно всех слоев общества и профессиональных групп, белорусская...

Несмотря на то, что на Всебелорусское народное собрание были приглашены представители абсолютно всех слоев общества и профессиональных групп, белорусская оппозиция публично отказалась от участия, хотя власти предложили максимально открытый диалог всем представителям оппозиционных структур. По мнению известного латвийского политика Руслана Панкратова, этот политический демарш еще раз подтверждает, что наши “невероятные” никогда не были заинтересованы в развитии и процветании Беларуси, а все их действия продиктованы извне.