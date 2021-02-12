«Компания, которую мы вырезаем»: о чем говорил Лукашенко?

Основатель инвестиционной группы компаний «РАПА», которая владеет сетью гипермаркетов «Green», вероятнее всего, задержан. Не исключено, что именно об этой сети говорил сегодня на ВНС Александр Лукашенко.

Крупный белорусский бизнесмен Геннадий Кирейков, вероятнее всего, задержан. Об этом сообщается в «Нашай Ніве» . Задержали его еще неделю назад сразу после возвращения из Испании. Причин задержания и официального подтверждения этого нет. Бизнес Кирейков ведет вместе со своим братом Анатолием Кимом.

Отметим, что сегодня во время ВНС Александр Лукашенко в числе прочих громких заявлений и признаний рассказал о некой торговой компании.

«Не буду называть компанию, мы ее просто сейчас вырезаем, торговая. Возьмите беларусский товар, продовольствие, продайте: вы ябатьки, беларусское — вон отсюда. Я говорю проверьте. А что там? Египетская картошка, польские яблоки, литовская продукция и т.д. и т.п. Лично поручил своим людям пойти и посмотреть, без чиновников. Скажите, как я должен относиться к такой компании, которую я (из-за условий, не лично, а создал условия, чтобы она здесь работала), как я к ней должен относиться? Ее в Беларуси не будет. Она у нас не дефицит», — заявил Александр Лукашенко.

Слова Лукашенко многих навели на мысль о том, что речь идет о сети «Green» и компании РАПА, которая этой сетью владеет. На минувшей неделе в соцсетях сообщалось о том, что в офис компании приезжал ДФР. Сайт РАПА сегодня не открывается, никаких подробностей дела нет.