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«Компания, которую мы вырезаем»: о чем говорил Лукашенко?
13.02.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Основатель инвестиционной группы компаний «РАПА», которая владеет сетью гипермаркетов «Green», вероятнее всего, задержан. Не исключено, что именно об этой сети говорил сегодня на ВНС Александр Лукашенко.
Крупный белорусский бизнесмен Геннадий Кирейков, вероятнее всего, задержан. Об этом сообщается в
Отметим, что сегодня во время ВНС Александр Лукашенко в числе прочих громких заявлений и признаний рассказал о некой торговой компании.
«Не буду называть компанию, мы ее просто сейчас вырезаем, торговая. Возьмите беларусский товар, продовольствие, продайте: вы ябатьки, беларусское — вон отсюда. Я говорю проверьте. А что там? Египетская картошка, польские яблоки, литовская продукция и т.д. и т.п. Лично поручил своим людям пойти и посмотреть, без чиновников. Скажите, как я должен относиться к такой компании, которую я (из-за условий, не лично, а создал условия, чтобы она здесь работала), как я к ней должен относиться? Ее в Беларуси не будет. Она у нас не дефицит», — заявил Александр Лукашенко.
Слова Лукашенко многих навели на мысль о том, что речь идет о сети «Green» и компании РАПА, которая этой сетью владеет. На минувшей неделе в соцсетях сообщалось о том, что в офис компании приезжал ДФР. Сайт РАПА сегодня не открывается, никаких подробностей дела нет.
Александр Лукашенко во время второго дня ВНС
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Основатель инвестиционной группы компаний «РАПА», которая владеет сетью гипермаркетов «Green», вероятнее всего, задержан. Не исключено, что именно об этой сети...
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