ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Компания, которую мы вырезаем»: о чем говорил Лукашенко?

13.02.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Основатель инвестиционной группы компаний «РАПА», которая владеет сетью гипермаркетов «Green», вероятнее всего, задержан. Не исключено, что именно об этой сети говорил сегодня на ВНС Александр Лукашенко.

Крупный белорусский бизнесмен Геннадий Кирейков, вероятнее всего, задержан. Об этом сообщается в «Нашай Ніве». Задержали его еще неделю назад сразу после возвращения из Испании. Причин задержания и официального подтверждения этого нет. Бизнес Кирейков ведет вместе со своим братом Анатолием Кимом.

Отметим, что сегодня во время ВНС Александр Лукашенко в числе прочих громких заявлений и признаний рассказал о некой торговой компании.

«Не буду называть компанию, мы ее просто сейчас вырезаем, торговая. Возьмите беларусский товар, продовольствие, продайте: вы ябатьки, беларусское — вон отсюда. Я говорю проверьте. А что там? Египетская картошка, польские яблоки, литовская продукция и т.д. и т.п. Лично поручил своим людям пойти и посмотреть, без чиновников. Скажите, как я должен относиться к такой компании, которую я (из-за условий, не лично, а создал условия, чтобы она здесь работала), как я к ней должен относиться? Ее в Беларуси не будет. Она у нас не дефицит», — заявил Александр Лукашенко.

Слова Лукашенко многих навели на мысль о том, что речь идет о сети «Green» и компании РАПА, которая этой сетью владеет. На минувшей неделе в соцсетях сообщалось о том, что в офис компании приезжал ДФР. Сайт РАПА сегодня не открывается, никаких подробностей дела нет.

Александр Лукашенко во время второго дня ВНС эмоционально отреагировал на предложения представителей бизнес-сообщества по развитию и поддержке предпринимательства. Он также признал, что закрытые и оштрафованные на огромные суммы заведения были наказаны по его личной инициативе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатель инвестиционной группы компаний «РАПА», которая владеет сетью гипермаркетов «Green», вероятнее всего, задержан. Не исключено, что именно об этой сети...
 
Новости дня
Новости общества
 
Было на ВНС или нет? Как вы запомнили, что говорил Лукашенко 11−12 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by