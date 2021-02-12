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Задержаны и футбольные фанаты, которые призывали к насилию в отношении сотрудников милиции
13.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто молодые люди 20 и 32 лет. По информации МВД, в конце января болельщики ФК "Днепр" разместили в Instagram видео, где призывали избивать сотрудников ОМОН и других правоохранителей. Возбуждено уголовное дело.
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Это молодые люди 20 и 32 лет. По информации МВД, в конце января болельщики ФК "Днепр" разместили в Instagram видео, где призывали избивать сотрудников ОМОН и других...
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