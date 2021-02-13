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Бывшая первая леди США Меланья Трамп готовится к открытию своего офиса

13.02.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 фев – Sputnik. Супруга экс-президента США Дональда Трампа Меланья анонсировала открытие собственного офиса, сообщает Sputnik.

"Меланья Трамп объявляет об открытии "Офиса Меланьи Трамп". Следите за новостями и обновлениями этой учетной записи", - говорится в единственном сообщении в учетной записи организации, которое переопубликовала на своей странице в Twitter бывшая первая леди.

Никаких больше подробностей о том, чем будет заниматься организация, не приводится.

Телеканал СNN ранее сообщал, что супруга бывшего хозяина Белого дома планирует открыть офис в Палм-Бич для поддержания ее информационной-просветительской инициативы Be Best ("Будь лучшим"), в рамках которой она пропагандировала среди детей и подростков здоровый образ жизни. В частности, деятельность Меланьи Трамп была направлена на безопасное использование интернета и борьбу с нарко- и медикаментозной зависимостью.

СМИ писали, что после отъезда из Вашингтона супруги Трамп живут во Флориде. Меланья проводит время в спа-салонах, встречается с родителями и ужинает с мужем.

Что же касается ее мужа, то сегодня Сенат США возобновит слушания по импичменту Трампу. Как ожидается, сенаторы, выступающие в роли присяжных, могут проголосовать по импичменту уже на выходных.

Для того, чтобы осудить экс-президента, нужно 67 голосов сенаторов из 100, такого количество голосов пока не набирается.

Напомним, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу после того, как толпа его сторонников после митинга 6 января ворвалась в здание Капитолия и разгромила его, временно помешав утверждению итогов президентских выборов.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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СМИ ранее писали о планах жены экс-президента заняться благотворительной деятельностью в рамках ее же проекта "Будь лучшим".
 
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