За минувшие сутки зарегистрированы 290 пострадавших с гололедными и холодовыми травмами

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 января по 13 февраля 2021 года зарегистрированы 9 237 пострадавших с гололедными и холодовыми травмами. За минувшие сутки зарегистрированы 290 пострадавших с такими травмами, сообщает пресс-служба Минздрава.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В Брестской области обратились за медицинской помощью 1 485 человек (за сутки 56). Холодовые травмы диагностированы у 75 пациентов (за сутки 6 человек), гололедные — у 1 410 (за сутки 50) пострадавших. В больницы госпитализированы 190 человек (за сутки — 12).

В Витебской области зарегистрированы — 1 248 пациентов (за сутки 25). Холодовые травмы диагностированы у 49 пациентов (за сутки 1человек), гололедные — у 1 199 пострадавших (за сутки 24). В больницы госпитализированы 102 человека (за сутки — 3).

В Гомельской области зарегистрированы — 1209 пациентов (за сутки 62). Холодовые травмы диагностированы у 72 пациента (за сутки 4), гололедные — у 1 137 пострадавших (за сутки 58). В больницы госпитализированы 87 человека (за сутки 2).

В Гродненской области зарегистрированы — 1745 пациентов (за сутки 33). Холодовые травмы диагностированы у 87 пациентов (за сутки 5), гололедные — у 1 658 пострадавших (за сутки 28). В больницы госпитализированы 300 человека (за сутки — 6).

В Могилевской области зарегистрированы — 1201 пациент (за сутки 41). Холодовые травмы диагностированы у 55 пациента (за сутки 2), гололедные — у 1 146 человек (за сутки 39). В больницы госпитализированы 153 человека (за сутки — 5).

В Минской области зарегистрированы 1210 пациентов (за сутки 35). Холодовые травмы диагностированы у 58 пациентов (за сутки — нет пострадавших), гололедные — у 1 152 человека (за сутки 35). В больницы госпитализированы 114 человек (за сутки — 2).

В Минске зарегистрированы — 1139 пациентов (за сутки 38). Холодовые травмы диагностированы у 61 пациент (за сутки 2 человека), гололедные — у 1 078 пострадавших (за сутки 36). В больницы госпитализированы 96 человек (за сутки — 2).