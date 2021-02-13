Жительница Новополоцка привлекала клиентов в баню нацистской символикой. Был суд (наказание вас удивит)

Источник материала: Tut.by

Жительница Новополоцка привлекала клиентов в частную баню нацистской символикой. Женщину оштрафовали на 145 рублей, сообщает милиция региона.



Скриншот видео УВД облисполкома

Для рекламы своей бани 58-летняя предпринимательница из Новополоцка завела аккаунт в соцсети. Посетители могли оставить там отзыв о заведении и выложить фотоотчет.

Некоторые снимки привлекли внимание милиции: на них была нацистская символика и атрибутика.

В сауне прошел обыск. Милиционеры изъяли одежду, имитирующую обмундирование немецких войск, каску, посуду с изображением нацистской символики и атрибутики.

Силовики выяснили, что наряды для клиентов предоставляла хозяйка бани.

На предпринимательницу составили протокол по ст. 17.10 КоАП (Пропаганда, публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики или атрибутики).

Суд оштрафовал женщину на 5 базовых величин (145 рублей). Все вещи с нацистской символикой и атрибутикой конфисковали.

Напомним, в точно таком же правонарушении — пропаганде нацисткой символики или атрибутики — в декабре обвинили ксендза из Россон Вячеслава Борка. Священник получил 10 суток ареста. Основанием стал пост в соцсети плаката Владимира Цеслера.