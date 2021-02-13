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Жительница Новополоцка привлекала клиентов в баню нацистской символикой. Был суд (наказание вас удивит)
13.02.2021 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительница Новополоцка привлекала клиентов в частную баню нацистской символикой. Женщину оштрафовали на 145 рублей,
Для рекламы своей бани 58-летняя предпринимательница из Новополоцка завела аккаунт в соцсети. Посетители могли оставить там отзыв о заведении и выложить фотоотчет.
Некоторые снимки привлекли внимание милиции: на них была нацистская символика и атрибутика.
В сауне прошел обыск. Милиционеры изъяли одежду, имитирующую обмундирование немецких войск, каску, посуду с изображением нацистской символики и атрибутики.
Силовики выяснили, что наряды для клиентов предоставляла хозяйка бани.
На предпринимательницу составили протокол по ст. 17.10 КоАП (Пропаганда, публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики или атрибутики).
Суд оштрафовал женщину на 5 базовых величин (145 рублей). Все вещи с нацистской символикой и атрибутикой конфисковали.
Напомним, в точно таком же правонарушении — пропаганде нацисткой символики или атрибутики — в декабре
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Жительница Новополоцка привлекала клиентов в баню нацистской символикой. Был суд (наказание вас удивит)
Для рекламы своей бани 58-летняя предпринимательница из Новополоцка завела аккаунт в соцсети. Посетители могли оставить там отзыв о заведении и выложить фотоотчет....
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