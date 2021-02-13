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Бухгалтер из Барановичей начислила себе лишние 10,5 тысячи рублей
13.02.2021 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
11 февраля в Барановичах огласили приговор 22-летней жительнице города, которая обвинялась в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями,
По версии обвинения, работая главбухом в частной фирме она незаконно начисляла себе повышенную заработную плату. За год она перечислила на свой счет 10,6 тысячи рублей.
Суд признал девушку виновной и назначил 3 года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года. В этот период она обязана не менять места жительства без согласия органа внутренних дел, не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы района места жительства, периодически являться в орган внутренних дел на регистрацию. Обвиняемую также обязали выплатить 2900 рублей штрафа.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Приговор: 3 года лишения свободы с отсрочкой.
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