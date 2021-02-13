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Инициатива BYPOL опубликовала видео задержания «диджеев перемен». На суде говорили, что они сопротивлялись

13.02.2021 10:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инициатива BYPOL опубликовала видео задержания «диджеев перемен». Милиция утверждала, что они сопротивлялись при задержании, за что и получили по 10 суток.

Видео, предположительно, снято на регистратор одного из сотрудников милиции, задерживавших Галанова с Соколовского. На нем видно, что они не оказывали сопротивления, как это утверждалось на суде.

Кирилл Галанов и Влад Соколовский — коллеги: четыре года они проработали во Дворце детей и молодежи в Минске. Они стали известны, после того как 6 августа включили песню «Перемен» Виктора Цоя в Киевском сквере. Эта площадка была выделена для проведения агитационных митингов, однако в тот день на ней проходил День открытых дверей учреждений дополнительного образования.


Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Парней задержали в тот же вечер. На следующий день над ними состоялся суд. В протоколе было указано, что Соколовский и Галанов совершили мелкое хулиганство и сопротивлялись сотрудникам милиции при задержании. 

На суде в качестве свидетеля выступил сотрудник ОМОН, который заявил, что Владислав Соколовский при задержании оказал сопротивление: «возмущался, хватал за руки, упирался ногами. Высказывал недовольство: „Куда? Почему? Зачем?“».

Позже МВД опубликовало видео, на котором видно, что молодые люди не оказывали никакого сопротивления.

Суд Центрального района назначил им по 10 суток административного ареста. На свободу из ЦИП на Окрестина молодые люди вышли 16 августа. Уже 22-го числа и Влад, и Кирилл уехали в Литву.

Тем не менее в Беларуси они остались символом перемен: муралы с ними появляются по всему городу.

 
Теги: Минск
 
 
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Видео, предположительно, снято на регистратор одного из сотрудников милиции, задерживавших Галанова с Соколовского. На нем видно, что они не оказывали...
 
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