«У моей дочери есть жена и сын». История мамы ЛГБТ-девушки

Источник материала: Tut.by

Однажды Инна решила навестить свою дочь в Москве. Она и подумать не могла что эта поездка так изменит ее жизнь. Ее дочь, Ксения, познакомила Инну со своей девушкой и рассказала о том, что она лесбиянка. Первое, что испытала женщина — страх. Она решила скрывать это от коллег и друзей, пока кто-то в «Одноклассниках» не сделал ей аутинг — рассылку всем знакомым, в которой говорилось что дочь Инны — лесбиянка. А после наступило принятие и радость за то, что дочь счастлива. Это новый выпуск проекта «После», в котором мы рассказываем истории людей, чью жизнь какое-то событие разделило на две большие части — до и после.

Благодарим за помощь в организации съемок пространство MAF .