Ситуация с COVID-19 улучшается. В Минздраве рассказали, какие больницы вернулись к приему пациентов

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в регионах Беларуси постепенно улучшается эпидемиологическая обстановка. Отмечается тенденция снижения заболеваемости COVID-19, хотя при этом есть незначительный рост острых респираторных инфекций. Положительные прогнозы развития ситуации позволяют продолжить поэтапное перепрофилирование коек в больницах страны, сообщает пресс-служба Минздрава.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Брестская область

В Брестской области продолжается поэтапный выход из COVID-19 — так с 15 февраля планируют начать прием пациентов по профилю Дрогичинская, Пружанская и Столинская центральные районные больницы. В эти дни проводятся дезинфекционные мероприятия в освободившихся отделениях и палатах. Пациенты, у которых выявляют инфекцию COVID-19, направляются в межрайонные центры.

Витебская область

В Витебской области продолжается перепрофилирование отделений в структуре центральных районных и городских больниц. Так, с 15 февраля начнут принимать пациентов по профилю Городокская и Миорская центральные районные больницы, а с 16 февраля - Шумилинская центральная районная больница.

Гродненская область

В Гродненской области на следующей неделе начнется процесс дезинфекции, после COVID-19, терапевтическое отделение Берестовицкой центральной районной больницы.

Гомельская область

В Гомельской области с 15 февраля начнут принимать пациентов по профилю инфекционное отделение Светлогорской центральной районной больницы, хирургическое и терапевтическое отделения Брагинской центральной районной больницы, гинекологическое отделение Буда-Кошелевской центральной районной больницы, отделение гнойной хирургии Калинковичской центральной районной больницы.

Минск

На следующей неделе (с 15 февраля) планируются к открытию для профильного приема пациентов отделения в 3-й городской клинической больнице имени Клумова часть отделений кардиологии, гастроэнтерологии, гнойной хирургии, хирургии, гинекологии, реанимации и урологии.

Минская область

В Минской области с 15 февраля планируют принимать пациентов по профилю Смолевичская центральная районная больница (отделение неврологии), Логойская (часть отделений терапии и гинекологии). На следующей неделе начнется процесс дезинфекции в Березинской центральной районной больнице - планируется, что с 18 февраля часть отделений гинекологии, терапии, реанимации начнут прием профильных пациентов.

Могилевская область

В Могилевской области с 15 февраля планируют начать прием профильных пациентов отделения урологии и гематологии в Могилевской областной клинической больнице. А с 17 февраля — планируют открыть кардиологическое отделение в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи.