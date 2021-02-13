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«Уральские авиалинии» перенесли открытие рейса Екатеринбург - Минск

13.02.2021 11:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла запуск прямого рейса из Екатеринбурга в Минск (Беларусь) на 4 марта. Ранее старт полетов был запланирован на 11 февраля, сообщает «КоммерсантЪ».


Фото: Wikimedia Commons

Решение о переносе старта полетов было принято из-за недостаточного спроса на направление у пассажиров.

Этот маршрут «Уральские авиалинии» ранее не обслуживали.

Планируется, что полеты будут выполняться раз в неделю по четвергам. Стоимость билетов стартует от 10 176 российских рублей в одну сторону (от 137 долларов — прим. TUT.BY).

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее старт полетов был запланирован на 11 февраля.
 
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