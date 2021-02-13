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Новый слив от BYPOL, письмо Лукашенко и акции солидарности. Что происходит в Беларуси 13 февраля

13.02.2021 11:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня инициатива BYPOL опубликовала видео с «диджеями перемен», где видно, что они не сопротивлялись при задержании (милиция утвержадала обратное), а Лидия Ермошина назвала оптимальную дату для проведения референдума по Конституции. В ЕС прокомментировали копию письма «Его превосходительству президенту Республики Беларусь» Александру Лукашенко от ВОЗ и Еврокомиссии. Также сегодня в столице и регионах проводятся различные акции солидарности. Все самое главное за день читайте в нашем традиционном онлайне.

 
 
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Сегодня инициатива BYPOL опубликовала видео с «диджеями перемен», где видно, что они не сопротивлялись при задержании (милиция утвержадала обратное), а Лидия...
 
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