|
Новый слив от BYPOL, письмо Лукашенко и акции солидарности. Что происходит в Беларуси 13 февраля
13.02.2021 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня инициатива BYPOL опубликовала видео с «диджеями перемен», где видно, что они не сопротивлялись при задержании (милиция утвержадала обратное), а Лидия Ермошина назвала оптимальную дату для проведения референдума по Конституции. В ЕС прокомментировали копию письма «Его превосходительству президенту Республики Беларусь» Александру Лукашенко от ВОЗ и Еврокомиссии. Также сегодня в столице и регионах проводятся различные акции солидарности. Все самое главное за день читайте в нашем традиционном онлайне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня инициатива BYPOL опубликовала видео с «диджеями перемен», где видно, что они не сопротивлялись при задержании (милиция утвержадала обратное), а Лидия...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)