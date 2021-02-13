Гродненка перевела «американцу-миротворцу» 11 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

35-летняя жительница Гродно познакомилась в Сети с мужчиной, который представился американцем, который находился с миротворческой миссией в Афганистане. После нескольких месяцев переписки она перечислила ему 11 тысяч долларов. Но когда поняла, что ее обманули, пошла в милицию, сообщает Следственный комитет. Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.



Фото с сайта omskregion.info

Женщина познакомилась с якобы американцем, который выполнял миротворческую миссию в Афганистане в Сети. Несколько месяцев они переписывались. Мужчина обещал приехать к гродненке и забрать ее к себе на родину. Только вон ему нужно было вывезти из горячей точки 45 килограммов золотых слитков. Мужчина говорил, что вышлет груз в Гродно. Но пересылкой будет заниматься специализированная организация и нужно оплатить услуги компании.

Всего на различные счета женщина перечислила более 11 тысяч долларов. Когда осознала, что ее обманули, обратилась в милицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 — «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сейчас следователи устанавливают личность подозреваемого.