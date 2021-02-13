ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гродненка перевела «американцу-миротворцу» 11 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело

13.02.2021 12:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

35-летняя жительница Гродно познакомилась в Сети с мужчиной, который представился американцем, который находился с миротворческой миссией в Афганистане. После нескольких месяцев переписки она перечислила ему 11 тысяч долларов. Но когда поняла, что ее обманули, пошла в милицию, сообщает Следственный комитет. Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.


Фото с сайта omskregion.info

Женщина познакомилась с якобы американцем, который выполнял миротворческую миссию в Афганистане в Сети. Несколько месяцев они переписывались. Мужчина обещал приехать к гродненке и забрать ее к себе на родину. Только вон ему нужно было вывезти из горячей точки 45 килограммов золотых слитков. Мужчина говорил, что вышлет груз в Гродно. Но пересылкой будет заниматься специализированная организация и нужно оплатить услуги компании.

Всего на различные счета женщина перечислила более 11 тысяч долларов. Когда осознала, что ее обманули, обратилась в милицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 — «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сейчас следователи устанавливают личность подозреваемого.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
35-летняя жительница Гродно познакомилась в Сети с мужчиной, который представился американцем, который находился с миротворческой миссией в Афганистане. После...
 
Новости дня
Новости общества
 
Жителю Гродно дали год «домашней химии» за то, что помешал закрашивать БЧБ-флаг на тротуаре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by