Жителю Гродно дали год «домашней химии» за то, что помешал закрашивать БЧБ-флаг на тротуаре

Источник материала: Tut.by

12 февраля суд Октябрьского района Гродно приговорил Василия Пильца к году ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа, то есть «домашней химии». Его признали виновным в хулиганстве. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».



Василий Пилец в суде. Фото: ПЦ "Вясна"

Потерпевшими по делу признаны Ольга Бондарева и Александр Галахов, активисты незарегистрированного провластного движения «Антивандал».

Согласно обвинению, 14 декабря прошлого года Василий Пилец применил насилие к Бондаревой и Галахову, когда они закрашивали бело-красно-белые флаги на тротуаре: толкал их, хватал за одежду, сорвал маску, причинив потерпевшим физическую боль.

— Ольга снимала все на телефон, как я закрашиваю. Пилец подошел с ребенком и собакой, оттолкнул меня, нецензурно высказывался, пытался выбить телефон у Ольги и схватить ее за шею. Я заступился за нее, тогда он начал толкать меня, при этом разлил краску, — сообщил на суде потерпевший Александр Галахов.

И Бондарева и Галахов отметили, что самого избиения и травм не было — «это была моральная, психологическая травма».

Пилец рассказал на суде, что гулял с сыном и собакой, собака потянула ребенка, мальчик упал на тротуар и запачкал краской одежду. После этого Пилец сделал замечание «антивандалам» и спросил, зачем они красят тротуары. Бондарева стала снимать его на мобильный телефон.

— Сказал ей, чтобы не снимала. Она не реагировала, я пытался убрать ее руку с телефоном, чтобы не снимала. Подбежал Галахов, я его оттолкнул, затем оттолкнул пакет с краской. Потерпевший Галахов взял меня за куртку, а я отклонил руку Бондаревой с телефоном. Маска с Галахова сползла. Бондареву за шею не захватывал. Маску не срывал с Галахова, — заявил Пилец.

Он не признал вину и отказался от последнего слова. Адвокат просил признать своего подзащитного невиновным, и напомнил, что Василия Пильца взяли под стражу с воспалением легких и положительным тестом на COVID-19.

Гособвинитель посчитала, что вина Пильца по ч.1 статьи 339 (хулиганство) УК Беларуси доказана полностью и попросил суд приговорить его к 2 годам ограничения свободы.

Судья вынес приговор — 1 год «домашней химии», Василия Пильца освободили из-под стражи в зале суда.