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Сегодня на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
13.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Николай Рогащук, в столичной мэрии - управляющий делами - Анна Мательская.
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В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Николай Рогащук, в столичной мэрии - управляющий делами - Анна Мательская.
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