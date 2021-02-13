Социальная направленность - в основе программы социально-экономического развития нашей страны

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Основные аспекты программы социально-экономического развития нашей страны в нашем эфире накануне озвучила Председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова. Спикер верхней палаты отметила, что сегодня государство оказывает максимальную поддержку разным категориям граждан - многодетным и молодым семьям, пожилым людям, решает вопросы занятости населения, строительства жилья. Программа в свою очередь поспособствует повышению благосостояния белорусов.

О том, что сделает все регионы по-настоящему сильными - с крепкой экономикой и твердым социальным фундаментом - свое мнение в эфире высказал губернатор Гродненской области Владимир Караник. Он отметил - каждому жителю региона важно понимать значимость своего личного вклада в развитие страны. И в этом контексте - акцент на социальную ответственность бизнеса.