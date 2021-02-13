Источник материала: БT

Сегодня акция "За единую Беларусь" соберет белорусов на традиционный автопробег. Сбор на парковке возле аквапарка "Лебяжий". Стартует колонна в 10:30 до "Олимпик Арены", где состоится товарищеский матч между командой Президента Беларуси и командой Минской области. Далее организованная колонна проследует к ДК МТЗ на торжественное мероприятие, посвященное 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.