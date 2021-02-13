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Акция "За единую Беларусь". Аквапарк "Лебяжий" - "Олимпик-Арена"

13.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня акция "За единую Беларусь" соберет белорусов на традиционный автопробег. Сбор на парковке возле аквапарка "Лебяжий". Стартует колонна в 10:30 до "Олимпик Арены", где состоится товарищеский матч между командой Президента Беларуси и командой Минской области. Далее организованная колонна проследует к ДК МТЗ на торжественное мероприятие, посвященное 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

 
 
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Сегодня акция "За единую Беларусь" соберет белорусов на традиционный автопробег. Сбор на парковке возле аквапарка "Лебяжий". Стартует колонна в 10:30 до "Олимпик...
 
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