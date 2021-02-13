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Движение - это жизнь. Опасность сидячего образа жизни
13.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо статистике, современный человек сидит гораздо больше, чем его предок. Мы сидим до 13 часов в день, при этом на сон уходит 8 часов и всего 3 часа остается на движение (реальные цифры в больших городах еще меньше). Сидеть лучше, чем стоять.
Чем опасно длительное сидение?
Обратите внимание на форму позвоночника при сидении. Из буквы S он превратился в С. Чем это чревато? Блокируются мышцы пресса и спины, которые поддерживают тело. Вы сутулитесь, а косые и боковые мышцы ослабевают и становятся неспособными поддерживать тело. Когда вы сидите, вся нагрузка переносится на таз и позвоночник, усиливается давление на межпозвоночные диски. Пока вы сидите, ваша жизнь в среднем каждый час сокращается на 22 дополнительных минуты.
Какие болезни могут возникнуть при сидячем образе жизни?
При малоподвижном образе жизни ходить пару раз в спортзал недостаточно. Необходимо производить регулярную смену активности и вести здоровый образ жизни.
Как больше двигаться на работе?
Сидеть и есть за рабочим столом очень плохо!
Раз в час старайтесь делать небольшую разминку. Прогуляйтесь по коридору, полейте цветы. Есть такое выражение: сидячий образ жизни формирует "сидячий мозг". И тогда впоследствии вы будете прикованы к креслу не фигурально, а буквально. Запомните, стул - это не друг, а ловушка, попадайте в нее как можно реже.
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По статистике, современный человек сидит гораздо больше, чем его предок. Мы сидим до 13 часов в день, при этом на сон уходит 8 часов и всего 3 часа остается на движение...
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