Движение - это жизнь. Опасность сидячего образа жизни

Источник материала: БT

По статистике, современный человек сидит гораздо больше, чем его предок. Мы сидим до 13 часов в день, при этом на сон уходит 8 часов и всего 3 часа остается на движение (реальные цифры в больших городах еще меньше). Сидеть лучше, чем стоять.

Чем опасно длительное сидение?

Обратите внимание на форму позвоночника при сидении. Из буквы S он превратился в С. Чем это чревато? Блокируются мышцы пресса и спины, которые поддерживают тело. Вы сутулитесь, а косые и боковые мышцы ослабевают и становятся неспособными поддерживать тело. Когда вы сидите, вся нагрузка переносится на таз и позвоночник, усиливается давление на межпозвоночные диски. Пока вы сидите, ваша жизнь в среднем каждый час сокращается на 22 дополнительных минуты.

Какие болезни могут возникнуть при сидячем образе жизни?

ожирение

остеохондроз

радикулит

геморрой

гипертония

При малоподвижном образе жизни ходить пару раз в спортзал недостаточно. Необходимо производить регулярную смену активности и вести здоровый образ жизни.

Как больше двигаться на работе?

старайтесь больше работать стоя

вставайте каждый раз, когда говорите по телефону

ходите пешком по лестнице

реже используйте телефон для поручений, сходите в другой кабинет

принимайте пищу вне рабочего места

Сидеть и есть за рабочим столом очень плохо!

Раз в час старайтесь делать небольшую разминку. Прогуляйтесь по коридору, полейте цветы. Есть такое выражение: сидячий образ жизни формирует "сидячий мозг". И тогда впоследствии вы будете прикованы к креслу не фигурально, а буквально. Запомните, стул - это не друг, а ловушка, попадайте в нее как можно реже.





