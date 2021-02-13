В одном из поселков Крупского района в воде нашли превышение нитратов. Жителям рекомендуют ее не пить

Источник материала: Tut.by

В поселке Крупском Минской области в воде обнаружили превышение предельно допустимой концентрации содержания нитратов в воде двух артезианских скважин. Жителям организовали подвоз питьевой воды. Об этом сообщае т пресс-служба МЧС.





12 февраля в 17.30 в МЧС поступило сообщение о том, что специалистами лаборатории качества питьевой воды «Борисовводоканала» при проведении контрольных замеров выявлено превышение предельно допустимой концентрации содержания нитратов в воде двух артезианских скважин в поселке Крупском Крупского района.

Жителей 12 улиц (228 частных жилых домов, 600 человек) проинформировали о возможном применении воды только для хозяйственно-бытовых нужд.

Для населения организовали подвоз питьевой воды, в магазинах создан запас бутилированной воды.

«Борисовводоканалом» проводятся работы по выявлению и устранению причин ухудшения качества воды.