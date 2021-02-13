Неблагоприятные условия. В МЧС рассказали сколько автомобилей вытащили за сутки из снежных заносов

Источник материала: Tut.by

Снег продолжает идти и его все больше. В МЧС рассказали сколько автомобилей застряло на дорогах страны.





В минувшие сутки в некоторых районах Беларуси выпало до 9 мм снега. Больше всего осадков выпало в Гродно и Мстиславле. Максимальная высота снежного покрова в этих городах составляет 42 см.

Из снежных заносов на дорогах по всей стране спасатели вызволили 232 автомобилей.

Чаще всего помощь требовалась автомобилистам Могилевской и Минской областей.





Неблагоприятная обстановка, в связи с погодными условиями продлится все выходные. Усилится ветер, будет идти снег.

В МЧС рекомендуют воздерживаться от поездок, не парковать авто рядом с деревьями или с ветхими домами.



