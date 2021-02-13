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Неблагоприятные условия. В МЧС рассказали сколько автомобилей вытащили за сутки из снежных заносов
13.02.2021 14:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Снег продолжает идти и его все больше. В МЧС рассказали сколько автомобилей застряло на дорогах страны.
В минувшие сутки в некоторых районах Беларуси выпало до 9 мм снега. Больше всего осадков выпало в Гродно и Мстиславле. Максимальная высота снежного покрова в этих городах составляет 42 см.
Из снежных заносов на дорогах по всей стране спасатели вызволили 232 автомобилей.
Чаще всего помощь требовалась автомобилистам Могилевской и Минской областей.
Неблагоприятная обстановка, в связи с погодными условиями продлится все выходные. Усилится ветер, будет идти снег.
В МЧС рекомендуют воздерживаться от поездок, не парковать авто рядом с деревьями или с ветхими домами.
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Чаще всего помощь требовалась автомобилистам Могилевской и Минской областей.
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