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Неблагоприятные условия. В МЧС рассказали сколько автомобилей вытащили за сутки из снежных заносов

13.02.2021 14:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Снег продолжает идти и его все больше. В МЧС рассказали сколько автомобилей застряло на дорогах страны.


В минувшие сутки в некоторых районах Беларуси выпало до 9 мм снега. Больше всего осадков выпало в Гродно и Мстиславле. Максимальная высота снежного покрова в этих городах составляет 42 см.

Из снежных заносов на дорогах по всей стране спасатели вызволили 232 автомобилей.

Чаще всего помощь требовалась автомобилистам Могилевской и Минской областей.


Неблагоприятная обстановка, в связи с погодными условиями продлится все выходные. Усилится ветер, будет идти снег.

В МЧС рекомендуют воздерживаться от поездок, не парковать авто рядом с деревьями или с ветхими домами.


 
Теги: Гродно
 
 
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Чаще всего помощь требовалась автомобилистам Могилевской и Минской областей.
 
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