В Минске со стрельбой задержали группу сутенеров

Источник материала: Tut.by

Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми столичной милиции пресекли канал поставки в Москву девушек для занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Семеро мужчин приехали из России в Беларусь для вербовки белорусок: водители, охранники и те, кто непосредственно занимался отбором «живого товара». Двух минчанок 23 и 25 лет им удалось уговорить.

Группу задержали при силовой поддержке ОМОНа в одном из спальных микрорайонов столицы в момент отъезда в Россию.

«Один из мужчин, заблокировав двери машины, попытался скрыться. Для остановки автомобиля применялось оружие. Водителей и пассажиров двух машин доставили в милицию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего действиям задержанных будет дана правовая оценка», — рассказали в МВД.

Судя по всему, задержание произошло 11 февраля на улице Космонавтов. Читатели TUT.BY прислали видео, и рассказали, что слышали выстрелы.

«Странный инцидент случился ночью на улице Космонавтов в Минске. Около двух часов раздались выстрелы в районе парка Павлова. Впоследствии по четной стороне в начале улицы группой темных машин был заблокирован проезд. Присутствовало большое количество милиционеров, некоторые их них — с оружием. Была арестована группа молодых людей, за что — неизвестно. Их то укладывали на снег, то ставили на колени, то прислоняли к автомобилям со сцепленными сзади руками. Длилось это действо больше часа», — сообщили читатели.