Источник материала: БT

В Беларуси и сегодня продолжает хозяйничать циклон "Фолкер" . Все выходные синоптики прогнозируют штормовой ветер и соответственно метели. Сложно местами и на дорогах страны. Особенно достается юго-востоку. Вот так сейчас выглядит дорога из Минска в Могилев. Сильный ветер, снежные заносы. Столицу и областные центры чистили всю ночь сотни машин спецтехники. Сейчас на дорогах Минска свободно. Пробки всего два балла. Серьезных ДТП не замечено. В то же время за неделю произошло более 1800 аварий. В 24 ДТП пострадали люди: 2 человека погибли, 25 получили травмы. Во многом на дорожную ситуацию повлияла погода. В таких сложных дорожных условиях весьма осторожными стоит быть и пешеходам.





Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси: "В сложных погодных условиях во многих регионах страны вводится план "Погода". А это значит, что на дороги выезжают дополнительные наряды ДПС, которые обеспечивают безопасные условия передвижения, а также оказывают помощь участникам дорожного движения. Кроме того, они обеспечивают беспрепятственный проезд общественного транспорта, организовывают сопровождение снегоуборочной техники, кроме того, осуществляют регулировочные меры, ну и, конечно же, следят за соблюдением ПДД как водителями, так и пешеходами".

Госавтоинспекция просит автовладельцев отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.



О сложной погодной обстановке сигнализируют и МЧС, и Минздрав! Медики просят всех граждан быть внимательными, выбирать правильную обувь для прогулок. Если все же травмы избежать не удалось, следует обратиться в ближайший травмпункт. Только за последние сутки в Беларуси к медикам обратились 290 пострадавших.