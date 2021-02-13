"За единую Беларусь!". Колонна автомобилей стартовала от аквапарка "Лебяжий"

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Всебелорусское народное собрание смотрели и участники уже традиционной акции "За единую Беларусь!" . Сегодня они собрались на очередной автопробег. Такие встречи уже стали национальным трендом. Колонна автомобилей с государственными флагами стартовала в 11 часов с парковки возле аквапарка "Лебяжий". Не испугал участников ни мороз, ни холодный ветер.

Далее автомобили проследовали в направлении "Олимпик-Арены", где буквально в эти минуты начинается хоккейный товарищеский матч между командой Президента Беларуси и командой Минской области.