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"За единую Беларусь!". Колонна автомобилей стартовала от аквапарка "Лебяжий"
13.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Всебелорусское народное собрание смотрели и участники уже традиционной
Далее автомобили проследовали в направлении "Олимпик-Арены", где буквально в эти минуты начинается хоккейный товарищеский матч между командой Президента Беларуси и командой Минской области.
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Всебелорусское народное собрание смотрели и участники уже традиционной акции "За единую Беларусь!". Сегодня они собрались на очередной автопробег. Такие встречи...
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