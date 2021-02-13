|
Украинский депутат Е. Шевченко: Хватит преклоняться. Мы 20 веков преклонялись
13.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как видим, активно следили за народном вечем и за рубежом. На самом же форуме присутствовали представители более 20 стран. Они также оценили мощный посыл, который наш Президент посвятил геополитическим процессам.
Евгений Шевченко, депутат от "Слуги народа", в интервью украинскому телеканалу поделился впечатлениями о Всебелорусском народном собрании из Минска.
Я дословно скажу словами Лукашенко. Он сказал, что "хватит преклоняться. Мы 20 веков преклонялись. Мы строим собственное государство и живем собственным умом". Это его ответ. Цитирую его слова. По поводу, куда нам двигаться. Он сказал о многовекторности.
Лукашенко не исключает налаживания отношений и с Украиной, об этом он заявил публично. И в принципе он упомянул Украину около 5-6 раз, и только в позитивном контексте, не взирая ни на что".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как видим, активно следили за народном вечем и за рубежом. На самом же форуме присутствовали представители более 20 стран. Они также оценили мощный посыл, который...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)