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Украинский депутат Е. Шевченко: Хватит преклоняться. Мы 20 веков преклонялись

13.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как видим, активно следили за народном вечем и за рубежом. На самом же форуме присутствовали представители более 20 стран. Они также оценили мощный посыл, который наш Президент посвятил геополитическим процессам.

Евгений Шевченко, депутат от "Слуги народа", в интервью украинскому телеканалу поделился впечатлениями о Всебелорусском народном собрании из Минска.

Евгений Шевченко, народный депутат Верховной рады Украины: "Основные тезисы, которые я услышал здесь, в Беларуси, это многовекторность, экономический прагматизм, экономически активная политика, которая привела к тому, что уже на сегодняшний день Беларусь поставляет свою продукцию в 170 стран мира, социальное обеспечение, медицина на высшем уровне, которой завидует даже Литва и Польша, их врачей беспардонно выдергивает и Литва, и Польша, чтобы они работали у них.

Я дословно скажу словами Лукашенко. Он сказал, что "хватит преклоняться. Мы 20 веков преклонялись. Мы строим собственное государство и живем собственным умом". Это его ответ. Цитирую его слова. По поводу, куда нам двигаться. Он сказал о многовекторности.

Лукашенко не исключает налаживания отношений и с Украиной, об этом он заявил публично. И в принципе он упомянул Украину около 5-6 раз, и только в позитивном контексте, не взирая ни на что".

 
Теги: Минск
 
 
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Как видим, активно следили за народном вечем и за рубежом. На самом же форуме присутствовали представители более 20 стран. Они также оценили мощный посыл, который...
 
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