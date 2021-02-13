Латвийский политолог Н. Гростиньш: Для развития страны нужен конструктивный диалог

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Выбрать путь успешного развития государства, который будет соответствовать интересам белорусского общества - одна из целей народного форума. По мнению латвийского политолога Нормунда Гростиньша, формат конструктивного диалога - дорога к процветающей и независимой стране.

Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии центра (Латвия): "Обсудить стратегию развития, выбрать такую дорогу, которая соответствует интересам Беларуси, интересам белорусского общества, который был бы справедливым путем развития это задача собрания.

Для развития страны нужен именно конструктивный диалог. Со стороны власти это конкретный шаг, на который не каждая власть решится.

Я очень рад, что Беларусь пошла по очень правильному пути. Я предлагал такой формат в латвийском парламенте, приблизительно в эти же сроки, но в Латвии ничего подобного нет. Я смотрю на вас с белой завистью, конечно, надеюсь, что мы тоже дорастем до такого более широкого диалога власти с обществом".