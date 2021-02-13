ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Латвийский политолог Н. Гростиньш: Для развития страны нужен конструктивный диалог

13.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Выбрать путь успешного развития государства, который будет соответствовать интересам белорусского общества - одна из целей народного форума. По мнению латвийского политолога Нормунда Гростиньша, формат конструктивного диалога - дорога к процветающей и независимой стране.

Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии центра (Латвия): "Обсудить стратегию развития, выбрать такую дорогу, которая соответствует интересам Беларуси, интересам белорусского общества, который был бы справедливым путем развития это задача собрания.

Для развития страны нужен именно конструктивный диалог. Со стороны власти это конкретный шаг, на который не каждая власть решится.

Я очень рад, что Беларусь пошла по очень правильному пути. Я предлагал такой формат в латвийском парламенте, приблизительно в эти же сроки, но в Латвии ничего подобного нет. Я смотрю на вас с белой завистью, конечно, надеюсь, что мы тоже дорастем до такого более широкого диалога власти с обществом".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выбрать путь успешного развития государства, который будет соответствовать интересам белорусского общества - одна из целей народного форума. По мнению...
 
Новости дня
Новости общества
 
Что волнует людей в разных уголках страны, мы услышали из первых уст
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by