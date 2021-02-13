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В эти дни белорусы ждут решений, которые определят жизнь страны на ближайшую перспективу, и заложат основу на долгое будущее.



Что волнует людей в разных уголках страны, мы услышали из первых уст.



Михаил Вилюго, председатель Сенненского районного совета депутатов: "Много на собрании говорилось о развитии сельских регионов. Поэтому мы надеемся, что в ближайший год будет принята определенная программа, направление по развитию именно регионов. Закрепление молодежи - одна из проблем нашего региона тоже. Поэтому доступное жилье, комфортное жилье, создание условий для жизни молодежи. Ну и, конечно, заработная плата. Это очень большой фактор, который может задержать молодежь".



Галина Стрельчук, замдиректора СШ № 21 г. Минска: "На мой взгляд, патриот не формируется в школе, он начинает формироваться в семье. И мы как истинные белорусы, патриоты свое страны, граждане свое страны просто обязаны начинать прививать детям любовь с младенческого возраста, потому что наша страна удивительная, богатая, широкая, разнообразная. И здесь каждый может проявить себя в различной профессиональной сфере, и нам хочется как педагогам, как воспитателям, чтобы наше будущее было в надежных руках. А это на данный момент зависит от того, что мы вложим в головы нашим детям".