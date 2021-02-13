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На VI Всебелорусское народное собрание приехали представители более 20 стран
13.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Если прикинуть, что на одного делегата приходится 4 тысячи человек, то это значит, в Беларуси на форуме побывали около 80 тысяч иностранцев. Мощный посыл в выступлении Президента был посвящен геополитике. Глядя, как демократический Запад стирает национальное самосознание многих народов, эксперты сходятся во мнении - белорусам нужно двумя руками держаться друг за друга.
Петр Симоненко, экс-депутат Верховной рады Украины: "Не подавайте святыни псам, я это использовал, чтобы граждане Беларуси понимали, а мы, как родители, всегда говорим ребенку: "Учись на ошибках других!". Научитесь на ошибках Украины не совершать те действия, которые приведут к гражданской войне, они оставят вас без источников жизни, как у нас приватизация - все разграбили. Давайте мы будем жить своим умом, давайте мы будем жить в своей стране, давайте мы программы будем определять для себя, а не для тех, кто нам сегодня пытается сказать, как мы должны жить, мы действительно очень умные, и Европе далеко до нашего осмысления жизни, до наших коллективистских чувств, до нашей истории, до нашего патриотизма и многих других вещей".
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Если прикинуть, что на одного делегата приходится 4 тысячи человек, то это значит, в Беларуси на форуме побывали около 80 тысяч иностранцев. Мощный посыл в...
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