На VI Всебелорусское народное собрание приехали представители более 20 стран

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Если прикинуть, что на одного делегата приходится 4 тысячи человек, то это значит, в Беларуси на форуме побывали около 80 тысяч иностранцев. Мощный посыл в выступлении Президента был посвящен геополитике. Глядя, как демократический Запад стирает национальное самосознание многих народов, эксперты сходятся во мнении - белорусам нужно двумя руками держаться друг за друга.



Леонид Калашников, председатель Комитета Госдумы России по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками: "Это форма позаимствована из прошлого и имеет такое хорошее наполнение, особенно в условиях республики, где почти все друг друга знают, мне очень нравятся многие идеи, которые рождаются здесь. В кузнице машиностроения, в кузнице электронной промышленности - то, что не всем удалось сохранить, вам удалось".

Петр Симоненко, экс-депутат Верховной рады Украины: "Не подавайте святыни псам, я это использовал, чтобы граждане Беларуси понимали, а мы, как родители, всегда говорим ребенку: "Учись на ошибках других!". Научитесь на ошибках Украины не совершать те действия, которые приведут к гражданской войне, они оставят вас без источников жизни, как у нас приватизация - все разграбили. Давайте мы будем жить своим умом, давайте мы будем жить в своей стране, давайте мы программы будем определять для себя, а не для тех, кто нам сегодня пытается сказать, как мы должны жить, мы действительно очень умные, и Европе далеко до нашего осмысления жизни, до наших коллективистских чувств, до нашей истории, до нашего патриотизма и многих других вещей".



Многие делегаты уже на пути домой. Об исторической поездке в Минск, на VI Всебелорусское народное собрание напоминают фото в соцсетях у международных экспертов - активных общественных деятелей, политологов и просто неравнодушных людей, кто мыслит глубже информационных сводок на поверхности.